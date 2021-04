Obyvatelia Veľkého Šariša rozhodnú o podpore projektov

Veľký Šariš 10. apríla (TASR) – Po ročnej pauze z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 mesto Veľký Šariš v tomto roku opäť vyčlenilo financie z participatívného rozpočtu. Pre tento rok je to suma 40.000 eur. Obyvatelia sa tak budú môcť so svojimi nápadmi uchádzať o podporu.



"Mesto je rozdelené na sedem oblastí a obyvatelia každej z nej budú rozhodovať o vyčlenenej sume peňazí. Predpokladáme, že participatívny rozpočet spustíme v máji. Pôjde o zber nápadov, v júni očakávame ich vyhodnotenie, následne bude hlasovanie a verím, že koncom leta začneme aj so samotnou realizáciou víťazných nápadov," uviedol pre TASR primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.



O podporu projektu sa môže uchádzať každá fyzická osoba nad 15 rokov s trvalým pobytom v meste. "Môžu to byť aj právnické organizácie, napríklad občianske združenia a podobne, ktoré pôsobia na území mesta. Môžu požiadať o podporu do výšky disponibilnej sumy. To znamená, že ak na jednu lokalitu pripadne 4500 eur, tak takúto sumu môžu reálne žiadať. Uvítame, ak je do nápadu priložená aj pomocná ruka samotného žiadateľa," vysvetlil Kall.



Ako povedal, v minulosti bola v rámci participatívneho rozpočtu zriadená nová autobusová zastávka a skrášlené jej okolie v mestskej časti Kanaš.



"Ďalej to bolo napríklad odvodnenie jednej miestnej komunikácie. Náš participatívny rozpočet nie je striktne postavený len na sociálnych alebo iných oblastiach, ale otvára možnosť aj na riešenie napríklad nejakej technickej agendy mesta," dodal Kall.