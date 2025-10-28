Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Veľkým firmám znížili tarify za systémové služby v elektroenergetike

Na snímke predseda Úradu na reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík (ÚRSO). Foto: TASR Jaroslav Novák

Zmena v cenách taríf TSS sa podľa ÚRSO dotkne širokého spektra služieb - od kúpeľníctva a zdravotnej starostlivosti až po telekomunikácie a priemysel.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) znížil pre veľkých odberateľov tarify za systémové služby (TSS), ktoré sú jednou z častí výsledných cien elektriny. Pre odberateľov v skupine 2, čo sú firmy s odberom nad jednu gigawatthodinu (GWh) ročne, sa tarify znížia o 51,07 %, pre skupinu 3 (nad 100 GWh ročne) o 11,41 %. Ide o najvýraznejší pokles TSS za posledné roky, uviedol v utorok ÚRSO.

„Úrad z vlastnej iniciatívy vyzval spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) a OKTE, a. s., na preskúmanie TSS, pričom v náročnom cenovom konaní sme identifikovali dôvody na zníženie cien,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. Zmena v cenách taríf TSS sa podľa ÚRSO dotkne širokého spektra služieb - od kúpeľníctva a zdravotnej starostlivosti až po telekomunikácie a priemysel. Multiplikačný efekt zníženia cien sa tiež môže pozitívne prejaviť aj v rozpočtoch domácností.

Holjenčík pripomenul, že ÚRSO trvá na dôslednom dodržiavaní európskej legislatívy a povinnosti zúčtovateľa odchýlky na zabezpečení spravodlivého zúčtovania nákladov aj výnosov. Regulácia má byť podľa neho aktívna, spravodlivá a odvážna. „Dnes sme ukázali, že dôsledná cenová politika národného regulátora vie v spojení s konštruktívnym prístupom spoločností SEPS a OKTE priniesť ďalšiu reálnu úľavu pre slovenskú ekonomiku,“ dodal šéf regulačného úradu.
