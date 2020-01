Veľtrh Danubius Gastro sa sústredí na nové trendy a kvalitu potravín

Bratislava 21. januára (TASR) - Na gastronomické trendy a kvalitu potravín sa sústredí medzinárodný Danubius Gastro, ktorý sa od 23. do 26. januára uskutoční v bratislavskej Inchebe. Svoju účasť potvrdilo takmer 390 vystavovateľov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Estónska, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska a Talianska.



Jednou z tohtoročných tém veľtrhu bude kvalita potravín a udržateľnosť v gastronómii. Chýbať nebude ani ucelený sortiment pre segment HoReCa od profesionálneho prístrojového vybavenia, cez nábytok až po obalové materiály a reklamu.



Ako informovali organizátori zo spoločnosti Incheba, odborní návštevníci aj spotrebitelia sa budú môcť oboznámiť s novými produktmi a špecialitami. Na veľtrhu sa prezentujú menšie a lokálne spoločnosti, podnikatelia a živnostníci, ako aj významné gastronomické značky ako De'Longhi, METRO, Bonduelle a desiatky ďalších prostredníctvom slovenských obchodných zástupcov.



Súčasťou podujatia bude aj Živá škola varenia, ale aj súťaže kuchárov, cukrárov, barmanov a baristov, či už profesionálov alebo študentov.



Veľtrh Danubius Gastro, ktorý sa koná súbežne s veľtrhom cestovného ruchu ITF Slovakiatour a výstavami venovanými poľovníctvu a rybárstvu, bude otvorený od 23. do 26. januára, vo štvrtok a piatok od 9.00 do 18.00 h, v sobotu od 10.00 do 18.00 h a v nedeľu od 10.00 do 17.00 h.