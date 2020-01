Veľtrh gastronómie kladie dôraz na kvalitu a inovácie

Bratislava 24. januára (TASR) - Kvalitu a pôvod potravín, originálne ingrediencie, ale aj znovuobjavené recepty starých mám prezentujú na veľtrhu gastronómie Danubius Gastro jednotliví vystavovatelia. Rok 2020 sa v gastronomickom svete ponesie v znamení udržateľnosti, uvedomelejšieho prístupu k zdravému životnému štýlu, jednoduchosti, ale aj výraznejších chuťových zážitkov.



Na tieto trendy zareagovala aj skupina výrobných podnikov Tauris Group, producent mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku, ktorá začína rok 2020 viacerými novinkami. Okrem tradičnej produkcie sú aj súčasťou rozsiahlej expozície na veľtrhu.



Ako povedala pre TASR zástupkyňa spoločnosti Iveta Štefánová, Tauris je známy svojimi inovačnými aktivitami a navyše v súlade so súčasnými trendmi v oblasti potravinárstva a požiadavkami odberateľov na výrobky bez známych E-čiek vyvinula domácu klobásu bez E.



Medzi podniky Tauris Group patrí od roku 2016 aj slovenská firma so 74-ročnou históriou tradičnej výroby rybacích a lahôdkových produktov Ryba Košice. Aj táto firma v rámci expozície skupiny prezentuje novinky, s ktorými prichádza na trh.



Spoločnosť si z tohtoročného veľtrhu odnáša viaceré ocenenia udelené odbornou porotou.



Hlavným partnerom veľtrhu je opakovane spoločnosť Kaufland Slovenská republika. Ako zdôraznili predstavitelia spoločnosti na stretnutí s médiami, ich prioritou je zodpovednosť voči životnému prostrediu v každej oblasti, v ktorej spoločnosť pôsobí, je u nej na prvom mieste. Aj dopyt zákazníkov po produktoch ohľaduplných k prírode a ľuďom rastie, preto reťazec neustále prináša viac zodpovedných produktov. Ich počet sa oproti minulému roku viac ako zdvojnásobil.



V rámci svojej stratégie znižovania spotreby plastov začiatkom nového roka skončil reťazec s predajom jednorazových igelitových tašiek.



Kaufland sa nezameriava len na znižovanie objemu plastového odpadu, ale aj na sortiment. V ponuke sa nachádza takmer 1700 rôznych certifikovaných produktov, pričom viac ako polovicu z nich tvoria vlastné privátne značky spoločnosti.



Reťazec sa zaviazal, že po novom bude pri výrobe všetkých textilných výrobkov vlastných privátnych značiek, všade, kde je to možné, používať už len biobavlnu s certifikátom Globálneho organického textilného štandardu GOTS. Ten reguluje šetrnú výrobu organických vláken a spoločensky zodpovedné pracovné podmienky. "Produkty s označením GOTS tvoria 18 % našej ponuky zodpovedných produktov, pričom toto číslo sa vlani výrazne zvýšilo. Ešte viac však vzrástol počet produktov zo zodpovedného lesného hospodárstva s certifikátom FSC, ktoré dnes predstavujú 26 % z ponuky zodpovedných produktov," povedal riaditeľ nákupu spoločnosti Richard Bendík.



Danubius Gastro trvá od 23. do 26. januára.