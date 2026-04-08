Veľtrh Nábytok a Bývanie predstaví najnovšie trendy v bývaní a dizajne
Budúcnosť slovenského dizajnu z pohľadu vývoja nových materiálov odprezentujú na veľtrhu študenti zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a z Technickej univerzity vo Zvolene.
Autor TASR
Nitra 8. apríla (TASR) - Najnovšie trendy v bývaní, dizajne a stavebníctve predstaví veľtrh Nábytok a Bývanie 2026 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. V termíne od 15. do 19. apríla ponúkne aktuálne novinky zo sveta interiérov, moderných technológií a záhradnej architektúry. Súčasťou veľtrhu budú výstava pre záhradkárov Gardenia a stavebná výstava Stavexpo, informovalo výstavisko.
Veľtrh Nábytok a Bývanie predstaví návštevníkom komplexnú paletu produktov od špičkových kuchynských zostáv cez komfortné obývacie a spálňové súpravy až po inteligentné úložné systémy či svetelné riešenia.
Budúcnosť slovenského dizajnu z pohľadu vývoja nových materiálov odprezentujú na veľtrhu študenti zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a z Technickej univerzity vo Zvolene. Fórum dizajnu predstaví vlastný materiálový výskum študentov.
Veľtrh Nábytok a Bývanie predstaví návštevníkom komplexnú paletu produktov od špičkových kuchynských zostáv cez komfortné obývacie a spálňové súpravy až po inteligentné úložné systémy či svetelné riešenia.
Budúcnosť slovenského dizajnu z pohľadu vývoja nových materiálov odprezentujú na veľtrhu študenti zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a z Technickej univerzity vo Zvolene. Fórum dizajnu predstaví vlastný materiálový výskum študentov.