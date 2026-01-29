< sekcia Ekonomika
Veľtrhy Slovakiatour a Danubius Gastro spoja cestovanie a gastronómiu
Oba veľtrhy sú otvorené pre verejnosť 29. až 31. januára od 9.00 do 18.00 h.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Tradičné veľtrhy ITF Slovakiatour a Danubius Gastro (DG), ktoré sa začali v Bratislave vo štvrtok, priblížia do soboty 31. januára možnosti cestovania a oddychu najmä na Slovensku, ale aj v zahraničí, spolu s ponukami v gastronómii. „Celkovo je na oboch veľtrhoch sedem krajín a spoločne 100 vystavovateľov,“ uviedla pre TASR Katarína Brezáková z výstavníckej spoločnosti Incheba.
Súčasťou 31. veľtrhu ITF Slovakiatour je expozícia národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, ktorá predstavuje Slovensko a všetky jeho regióny zastúpené krajskými organizáciami cestovného ruchu od bratislavského regiónu až po východ krajiny. Návštevníci sa môžu inšpirovať na cesty po Slovensku prostredníctvom kultúrneho dedičstva, tradícií, folklóru aj prírodných krás.
Viaceré kúpele a zariadenia ponúkajú liečebné a wellness pobyty nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku a Maďarsku. Karpatský euroregión predstavuje cestovateľské možností v Poľsku. Tipy na dovolenku pri mori možno získať v stánkoch Chorvátska či Tuniska.
Výrobcov potravín a nápojov, prevádzkovateľov reštaurácií, kaviarní, cukrární, hotelov a penziónov spája 32. veľtrh Danubius Gastro, ktorý má dominantné postavenie v tejto oblasti na Slovensku.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podľa výstaviska predstavuje v samostatnej expozícii produkciu 30 domácich výrobcov potravín - držiteľov Značky kvality. „Návštevníkov čakajú ochutnávky, inšpirácie a odborné stretnutia, ktoré prepájajú tradíciu s modernou gastronómiou a potvrdzujú silné postavenie slovenskej kvality na trhu,“ priblížila Brezáková.
Atmosféru doplnia sprievodné programy v stánku Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) aj súťaž kuchárov a cukrárov. V programe sú aj prezentácie prípravy jedál spojené s ochutnávkou či divácka šou „Varenie s deťmi“.
