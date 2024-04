Veľtrhy v Bratislave prinesú novinky v turizme a gastronómii

Bratislava 11. apríla (TASR) - Tipy na cestovateľské dobrodružstvá či možnosti relaxačnej i aktívnej dovolenky prináša medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorý spolu s medzinárodným gastronomickým veľtrhom Danubius Gastro odštartoval vo štvrtok v bratislavskej Inchebe. Oba veľtrhy potrvajú do nedele 14. apríla a predstavia sa tam takmer dve stovky vystavovateľov z oblasti cestovného ruchu a gastronómie.



Zaujímavosti a krásy svojich krajov i možnosti cestovania a ubytovania na bratislavskom výstavisku ponúka 50 vystavovateľov z cestovného ruchu zo Slovenska, Česka, Gruzínska, Chorvátska, Kuby, Maďarska, Poľska, Rakúska i Talianska. Svoje zastúpenie tam má národná organizácia na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, a tiež rôzne organizácie, cestovné kancelárie či subjekty pôsobiace v turizme.



Návštevníci na veľtrhu nájdu ponuku dovoleniek nielen pri mori či na horách, ale aj zážitkové kempovanie či cestovanie za vojenskou históriou. Kempingové lokality na východnom Slovensku predstavia Prešovský a Košický kraj pod spoločnou značkou Východ - Váš camp. Za vojenskou históriou návštevníkov pozýva Plzenský kraj s ponukou vojenských múzeí či bývalých kasární.



Na veľtrhu Danubius Gastro sa počas štyroch dní predstaví 130 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Dánska, Holandska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Talianska, Ukrajiny a Vietnamu. Popri trendoch a novinkách z odvetvia hotelov, reštaurácií a gastronómie (HORECA) je pre návštevníkov pripravený aj sprievodný program v podaní mladých kuchárov, cukrárov i známych tvárí zo slovenskej a českej gastronómie.



Nechýba ani prezentácia malých pivovarov či degustácia vín. Po prvý raz v rámci festivalu je vytvorená degustačná zóna malých pivovarov, kde sa odprezentujú slovenské i české pivovary s ponukou 32 druhov piva. Návštevníci budú môcť ochutnať aj rôzne odrody vína z vinohradu v centre Bratislavy a hlasovať o najlepšiu z nich.



Veľtrhy ITF Slovakiatour a Danubius Gastro sa konajú od 11. do 14. apríla v bratislavskej Inchebe. Vo štvrtok a piatok (12. 4.) sú veľtrhy otvorené od 9.00 do 18.00 h, v sobotu (13. 4.) od 10.00 do 18.00 a v nedeľu (14. 4.) od 10.00 do 17.00 h. Kompletný sprievodný program k veľtrhom je zverejnený na internetovej stránke bratislavského výstaviska.