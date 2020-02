Veľvyslanci členských krajín pri EÚ sa dohodli na mandáte pre Barniera

Brusel 25. februára (TASR) - Veľvyslanci členských krajín pri EÚ (COREPER) sa dohodli v utorok na mandáte pre Michela Barniera, bývalého hlavného vyjednávača pre tzv. brexit, ktorý povedie aj ďalšiu fázu rokovaní s Britániou. Barnierov mandát a vôbec pozíciu EÚ voči Británii potvrdili v utorok v Bruseli aj európski diplomati na zasadnutí vo formáte Rady EÚ pre všeobecné záležitosti.



Schválený text ponúka Británii výmenu tovarov bez colných taríf a bez kvót za poskytnutie záruk, že Londýn nespochybní niektoré normy a štandardy EÚ, ktoré sú v súčasnosti aj britskými normami.



Rada ministrov prijala rozhodnutie, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní o novom partnerstve s Britániou a ktorým sa Európska komisia formálne ustanovuje ako vyjednávací orgán EÚ. Vyjednávačom v mene eurokomisie bude Barnier.



Rada EÚ prijala tiež usmernenia pre proces rokovaní, ktorými sa musí eurokomisia riadiť. Podľa ich znenia chce EÚ s Britániou nadviazať ambiciózne, rozsiahle a vyvážené hospodárske partnerstvo. V mandáte sa zdôrazňuje, že budúce partnerstvo by sa malo opierať o pevné záväzky s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž vzhľadom na geografickú blízkosť a vzájomnú hospodársku závislosť EÚ a Británie.



EÚ má v úmysle uzavrieť s Britániou dohodu o voľnom obchode, ktorá zabezpečí, aby sa na obchodovanie s tovarmi uplatňovali nulové sadzby a kvóty. Dohoda by však mala byť v duchu spolupráce v colných a regulačných aspektoch a mala by zahŕňať účinné opatrenia v oblasti riadenia a dohľadu, urovnávania sporov a vymáhania práva.



Pokiaľ ide citlivú otázku rybolovu, mandát pre EK zdôrazňuje, že budúce partnerstvo by malo zachovať existujúci recipročný prístup k teritoriálnym vodám, ako aj stabilné podiely kvót. Dohoda o rybolove by sa mala uzavrieť do 1. júla 2020.



Mandát obsahuje aj ustanovenia o budúcej spolupráci v oblastiach, ako sú digitálny obchod, duševné vlastníctvo, verejné obstarávanie, mobilita, doprava a energetika.



Podľa pozície EÚ by malo budúce komplexné a bezpečnostné partnerstvo s Britániou zahŕňať presadzovanie práva a justičnú spoluprácu v trestných veciach, ako aj zahraničnú politiku, bezpečnosť a obranu.



