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Veľvyslanci členských štátov EÚ prijali pozíciu k rozpočtu na rok 2027
Pozícia Rady EÚ v prvom rade zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2027 by mal byť na primeranej úrovni na vykonávanie politík a programov.
Autor TASR
Brusel 15. júla (TASR) - Členské štáty EÚ (Rada EÚ) sa v stredu na úrovni veľvyslancov (Coreper) dohodli na svojej pozícii k návrhu rozpočtu EÚ na rok 2027, siedmemu a poslednému ročnému rozpočtu súčasného viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 - 2027. Informuje o tom spravodajca TASR.
Írske predsedníctvo v Rade EÚ spresnilo, že pozícia členských štátov k rozpočtu na budúci rok predstavuje 191,88 miliardy eur v záväzkoch a 202,07 miliardy eur v platbách bez započítania financovania osobitných nástrojov mimo VFR.
Rada EÚ zaujala k budúcoročnému rozpočtu obozretný prístup založený na konzistentných a realisticky zastrešujúcich zásadách, čo v správe pre médiá potvrdil aj írsky minister financií Simon Harris. „Naša pozícia k rozpočtu EÚ na rok 2027 by zabezpečila, že budeme mať finančnú kapacitu na zvládnutie pretrvávajúcich zložitých geopolitických skutočností, ktoré si vyžadujú rýchle a rozhodné konanie. Zároveň každé euro musí aj naďalej prinášať úžitok našim občanom,“ uviedol Harris.
Pozícia Rady EÚ v prvom rade zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2027 by mal byť na primeranej úrovni na vykonávanie politík a programov. Po druhé, ročný rozpočet by mal zabezpečiť schopnosť Únie vyrovnať sa s pretrvávajúcimi krízami a výzvami, ako sú krízy na Ukrajine a na Blízkom východe, ako aj s migračnými tlakmi. A do tretice, rozpočet by na budúci rok mal vytvoriť dostatočné rezervy na riešenie nepredvídaných okolností.
„Rozpočet na rok 2027 by mal poskytnúť dostatok zdrojov na to, aby sa už prijaté záväzky mohli včas uhradiť,“ uvádza sa v stanovisku Rady EÚ. Záväzky sú právne prísľuby vynaložiť peniaze na činnosti, ktorých vykonávanie trvá niekoľko rozpočtových rokov. Platby pokrývajú výdavky vyplývajúce zo záväzkov prijatých pre rozpočet EÚ počas bežného a predchádzajúcich rozpočtových rokov.
Krajiny EÚ sa v stredu dohodli aj na svojej pozícii k pozmeňujúcim návrhom k rozpočtu na rok 2026, ktoré okrem iného umožnia urýchlené vykonávanie financovania politiky súdržnosti aj výnimočnú podporu pre poľnohospodárov vzhľadom na prudko rastúce ceny hnojív.
Rada EÚ má v úmysle formálne - na úrovni ministrov - prijať svoju pozíciu k návrhu rozpočtu na rok 2027 v septembri. Pozícia členských štátov bude slúžiť ako mandát pre írske predsedníctvo na rokovanie o rozpočte EÚ na rok 2027 s Európskym parlamentom.
Tento rok je zákonná lehota na dosiahnutie dohody medzi euroinštitúciami o ročnom rozpočte 16. novembra 2026 o polnoci.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Írske predsedníctvo v Rade EÚ spresnilo, že pozícia členských štátov k rozpočtu na budúci rok predstavuje 191,88 miliardy eur v záväzkoch a 202,07 miliardy eur v platbách bez započítania financovania osobitných nástrojov mimo VFR.
Rada EÚ zaujala k budúcoročnému rozpočtu obozretný prístup založený na konzistentných a realisticky zastrešujúcich zásadách, čo v správe pre médiá potvrdil aj írsky minister financií Simon Harris. „Naša pozícia k rozpočtu EÚ na rok 2027 by zabezpečila, že budeme mať finančnú kapacitu na zvládnutie pretrvávajúcich zložitých geopolitických skutočností, ktoré si vyžadujú rýchle a rozhodné konanie. Zároveň každé euro musí aj naďalej prinášať úžitok našim občanom,“ uviedol Harris.
Pozícia Rady EÚ v prvom rade zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2027 by mal byť na primeranej úrovni na vykonávanie politík a programov. Po druhé, ročný rozpočet by mal zabezpečiť schopnosť Únie vyrovnať sa s pretrvávajúcimi krízami a výzvami, ako sú krízy na Ukrajine a na Blízkom východe, ako aj s migračnými tlakmi. A do tretice, rozpočet by na budúci rok mal vytvoriť dostatočné rezervy na riešenie nepredvídaných okolností.
„Rozpočet na rok 2027 by mal poskytnúť dostatok zdrojov na to, aby sa už prijaté záväzky mohli včas uhradiť,“ uvádza sa v stanovisku Rady EÚ. Záväzky sú právne prísľuby vynaložiť peniaze na činnosti, ktorých vykonávanie trvá niekoľko rozpočtových rokov. Platby pokrývajú výdavky vyplývajúce zo záväzkov prijatých pre rozpočet EÚ počas bežného a predchádzajúcich rozpočtových rokov.
Krajiny EÚ sa v stredu dohodli aj na svojej pozícii k pozmeňujúcim návrhom k rozpočtu na rok 2026, ktoré okrem iného umožnia urýchlené vykonávanie financovania politiky súdržnosti aj výnimočnú podporu pre poľnohospodárov vzhľadom na prudko rastúce ceny hnojív.
Rada EÚ má v úmysle formálne - na úrovni ministrov - prijať svoju pozíciu k návrhu rozpočtu na rok 2027 v septembri. Pozícia členských štátov bude slúžiť ako mandát pre írske predsedníctvo na rokovanie o rozpočte EÚ na rok 2027 s Európskym parlamentom.
Tento rok je zákonná lehota na dosiahnutie dohody medzi euroinštitúciami o ročnom rozpočte 16. novembra 2026 o polnoci.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)