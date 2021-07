Veľvyslanci prijali pozíciu krajín EÚ pre rozpočet na rok 2022

Brusel 14. júla (TASR)- Veľvyslanci členských štátov EÚ (COREPER) sa v stredu v Bruseli dohodli na pozícii Rady EÚ k návrhu rozpočtu Európskej únie na rok 2022. Členské štáty prijali pozíciu, podľa ktorej rozpočet bude mať podobu 167,7 miliardy eur v záväzkoch a 170 miliárd eur v platbách.



Spoločný rozpočet na rok 2022 doplnia aj finančné zdroje z ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU) určené na pomoc pri oživení európskeho hospodárstva po koronakríze.



Veľvyslanci prijali rozhodnutie po uskutočnení podrobnej analýzy návrhu rozpočtu EÚ na rok 2022 zo strany členských krajín. Prvotný návrh predložila Európska komisia 8. júna.



Rada EÚ skrátila na strane výdavkov pôvodný návrh eurokomisie o 724 miliónov eur, najviac sa to prejavilo v oblasti kohéznej politiky a ochrany hodnôt a pri investíciách do konkurencieschopnosti, podnikov a ľudí.



Členské krajiny s cieľom vyhnúť sa väčšiemu zvýšeniu rozpočtových položiek v porovnaní s rokom 2021 a zabezpečiť realistickú kapacitu na čerpanie finančných prostriedkov navrhujú presunúť časť financovania niektorých rozpočtových kapitol do druhej časti viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 - 2027. Rada EÚ rovnako zdôraznila, že administratívne výdavky obsiahnuté v rozpočte na rok 2022, najmä pokiaľ ide o úroveň personálnych zdrojov, by mali byť v súlade s platnou dohodou o sedemročnom rozpočte Únie.



Svoju finálnu pozíciu k budúcoročnému rozpočtu Rada EÚ prijme v septembri a predstaví ju Európskemu parlamentu, aby vyjednávači oboch inštitúcií dospeli ešte do konca roka ku kompromisnej rozpočtovej dohode.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)