Veľvyslanec EÚ v Číne vyzval na pokrok v rokovaniach s Pekingom

Peking 2. júla (TASR) - Veľvyslanec Európskej únie v Číne vyjadril v nedeľu poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v obchodných rokovaniach s Pekingom. Priniesť by ho mohli dvojstranné rokovania na vysokej úrovni, ktoré sú naplánované na september, uviedol Jorge Toledo na konferencii v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pre EÚ je Čína "súčasne partnerom, konkurentom aj systémovým súperom", posun v rokovaniach o hospodárskych otázkach a obchode je však potrebný, a to už tento rok, zdôraznil Toledo.



EÚ sa koncom roka 2020 po siedmich rokoch rozhovorov dohodla s Čínou na podobe investičnej zmluvy. Členské štáty a Európsky parlament ju doteraz neratifikovali. Spor o porušovanie ľudských práv v regióne Sin-ťiang, kde žijú prevažne moslimovia, medzitým Komisiu priviedol k pozastaveniu snahy o uvedenie dohody do praxe.



EÚ zároveň tento rok oznámila nové iniciatívy s cieľom znížiť hospodársku závislosť od Číny. Európska komisia minulý mesiac predstavila stratégiu, ktorá by mala zlepšiť jej schopnosť efektívne reagovať na riziká v oblasti hospodárskej bezpečnosti, s dôrazom najmä na Čínu. V marci Komisia predložila návrhy na zabezpečenie dodávok materiálov ako lítium alebo nikel, ktoré sa používajú napríklad pri výrobe batérií a solárnych panelov.



Nemecko, Francúzsko a Taliansko minulý týždeň oznámili, že budú užšie spolupracovať pri obstarávaní strategických surovín s dôrazom na zníženie závislosti od dovozov z krajín ako Čína.



Jednou z najspornejších otázok vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou je nejednoznačný postoj Pekingu k vojne na Ukrajine. Čína síce neuznáva zvrchovanosť Ruska nad územiami anektovanými na Ukrajine, Moskvu za agresiu však priamo neodsúdila.