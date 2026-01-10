< sekcia Ekonomika
Venezuela potrebuje reformy, ak tam majú ropné firmy z USA investovať
Generálny riaditeľ ConocoPhillips Ryan Lance zablahoželal Trumpovi k zosadeniu bývalého prezidenta Nicolása Madura.
Autor TASR
Washington 10. januára (TASR) - Šéfovia amerických ropných koncernov na stretnutí v Bielom dome v piatok (9. 1.) uviedli, že Venezuela bude musieť uskutočniť zásadné reformy, ak chce prilákať nové investície. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Prezident Donald Trump vyhlásil, že americký ropný sektor by mohol investovať minimálne 100 miliárd USD (85,90 miliardy eur) do obnovy venezuelského energetického priemyslu, ak by Spojené štáty poskytli bezpečnostné záruky. Generálni riaditelia veľkých spoločností, ako ExxonMobil a ConocoPhillips, sa však nezaviazali k rýchlemu návratu na venezuelský trh.
Šéf ExxonMobilu Darren Woods uviedol, že Venezuela v súčasnom stave je krajinou, v ktorej nie je možné investovať. Pripomenul, že krajina v roku 2007 znárodnila aktíva ExxonMobilu aj ConocoPhillips a Caracas im stále dlhuje miliardy dolárov na základe arbitrážnych rozhodnutí. Woods uviedol, že Exxon je pripravený vyslať technický tím, ktorý posúdi stav venezuelského ropného sektora.
Generálny riaditeľ ConocoPhillips Ryan Lance zablahoželal Trumpovi k zosadeniu bývalého prezidenta Nicolása Madura. Podľa neho bude potrebné, aby bankový sektor pomohol reštrukturalizovať venezuelský dlh a poskytol miliardy na financovanie obnovy infraštruktúry. Lance zároveň vyzval na reštrukturalizáciu štátnej ropnej spoločnosti PDVSA a celého energetického systému krajiny.
Trump Lanceovi povedal, že vláda USA sa nebude snažiť, aby koncern ConocoPhillips opätovne získal aktíva, o ktoré prišiel počas znárodnenia v roku 2007. „Nebudeme sa pozerať na to, čo kto v minulosti stratil,“ uviedol Trump. „Vtedy bol iný prezident. Vy zarobíte veľa peňazí, ale nebudeme sa vracať späť.“
Chevron je jedinou veľkou americkou ropnou spoločnosťou, ktorá vo Venezuele stále pôsobí prostredníctvom spoločných podnikov s PDVSA. Podpredseda predstavenstva Mark Nelson uviedol, že Chevron dokáže rýchlo zvýšiť produkciu, ktorá v súčasnosti dosahuje približne 240.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne.
(1 EUR = 1,1642 USD)
