Venezuela sa usiluje o diverzifikáciu hospodárskych vzťahov
Autor TASR
Buenos Aires 8. januára (TASR) - Venezuela má záujem o hospodársku spoluprácu s rôznymi krajinami sveta. „Oslovujeme všetky krajiny sveta s cieľom rozšíriť vzťahy, hospodársku spoluprácu, obchodnú spoluprácu a spoluprácu v energetickom sektore,“ vyhlásila vo štvrtok úradujúca prezidentka Delcy Rodríguezová. „Nepodľahli sme hospodárskej agresii a nepodľahneme žiadnemu inému druhu agresie,“ zdôraznila prezidentka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Špeciálne jednotky USA počas víkendu zajali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Washington Madura obviňuje z prevádzkovania rozsiahlej siete obchodovania s drogami. Najdôležitejšími obchodnými partnermi Venezuely sú USA a Čína. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tento týždeň oznámila, že prevezme kontrolu nad predajom ropy Venezuely.
Trump v stredu (7. 1. ) povedal, že Venezuela bude investovať výnosy z obchodov s ropou s USA výlučne do produktov vyrobených v USA. Nákupy podľa neho budú zahŕňať americké poľnohospodárske produkty, lieky, zdravotnícke pomôcky a vybavenie na modernizáciu venezuelskej elektrickej siete a energetických zariadení. „Venezuela sa zaväzuje obchodovať so Spojenými štátmi americkými ako so svojím hlavným partnerom,“ vyhlásil Trump.
