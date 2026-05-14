< sekcia Ekonomika
Venezuela začína reštrukturalizáciu svojho zahraničného dlhu
Washington postupne zmierňuje sankcie odvtedy, čo ozbrojené sily USA v januári zajali bývalého venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Autor TASR
Caracas 14. mája (TASR) - Venezuela začala rozsiahlu reštrukturalizáciu svojho zahraničného dlhu vrátane záväzkov spojených so štátnou ropnou spoločnosťou PDVSA, oznámilo v stredu tamojšie ministerstvo hospodárstva a financií. Celkové zahraničné záväzky juhoamerickej krajiny podľa vládnych údajov dosahujú výšku približne 170 miliárd dolárov (145,11 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Venezuela je v stave platobnej neschopnosti od roku 2017. Podľa odhadov Medzinárodného menového fondu (MMF) sa ročný hospodársky výkon krajiny v súčasnosti pohybuje na úrovni približne 110 miliárd USD. „Naša schopnosť a ochota plniť svoje záväzky boli ovplyvnené finančnými sankciami,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva a financií s odkazom na opatrenia uvalené Spojenými štátmi.
Washington postupne zmierňuje sankcie odvtedy, čo ozbrojené sily USA v januári zajali bývalého venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Americké ministerstvo financií pred niekoľkými dňami povolilo Caracasu najať právnych a finančných poradcov na podporu reštrukturalizačných snáh. Reštrukturalizácia dlhu je zvyčajne zložitá a často zahŕňa zdĺhavé rokovania s veriteľmi. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa má v súčasnosti významný vplyv na ropný priemysel a hospodársku politiku Venezuely.
(1 EUR = 1,1715 USD)
Venezuela je v stave platobnej neschopnosti od roku 2017. Podľa odhadov Medzinárodného menového fondu (MMF) sa ročný hospodársky výkon krajiny v súčasnosti pohybuje na úrovni približne 110 miliárd USD. „Naša schopnosť a ochota plniť svoje záväzky boli ovplyvnené finančnými sankciami,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva a financií s odkazom na opatrenia uvalené Spojenými štátmi.
Washington postupne zmierňuje sankcie odvtedy, čo ozbrojené sily USA v januári zajali bývalého venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Americké ministerstvo financií pred niekoľkými dňami povolilo Caracasu najať právnych a finančných poradcov na podporu reštrukturalizačných snáh. Reštrukturalizácia dlhu je zvyčajne zložitá a často zahŕňa zdĺhavé rokovania s veriteľmi. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa má v súčasnosti významný vplyv na ropný priemysel a hospodársku politiku Venezuely.
(1 EUR = 1,1715 USD)