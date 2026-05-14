Štvrtok 14. máj 2026
Venezuela začína reštrukturalizáciu svojho zahraničného dlhu

Cestujúci jazdia autobusom okolo nápisu na stene vyzývajúceho na prepustenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura po jeho zadržaní americkými jednotkami vo venezuelskej metropole Caracas 8. januára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Caracas 14. mája (TASR) - Venezuela začala rozsiahlu reštrukturalizáciu svojho zahraničného dlhu vrátane záväzkov spojených so štátnou ropnou spoločnosťou PDVSA, oznámilo v stredu tamojšie ministerstvo hospodárstva a financií. Celkové zahraničné záväzky juhoamerickej krajiny podľa vládnych údajov dosahujú výšku približne 170 miliárd dolárov (145,11 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Venezuela je v stave platobnej neschopnosti od roku 2017. Podľa odhadov Medzinárodného menového fondu (MMF) sa ročný hospodársky výkon krajiny v súčasnosti pohybuje na úrovni približne 110 miliárd USD. „Naša schopnosť a ochota plniť svoje záväzky boli ovplyvnené finančnými sankciami,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva a financií s odkazom na opatrenia uvalené Spojenými štátmi.

Washington postupne zmierňuje sankcie odvtedy, čo ozbrojené sily USA v januári zajali bývalého venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Americké ministerstvo financií pred niekoľkými dňami povolilo Caracasu najať právnych a finančných poradcov na podporu reštrukturalizačných snáh. Reštrukturalizácia dlhu je zvyčajne zložitá a často zahŕňa zdĺhavé rokovania s veriteľmi. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa má v súčasnosti významný vplyv na ropný priemysel a hospodársku politiku Venezuely.

(1 EUR = 1,1715 USD)
