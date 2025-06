Venezuela zvyšuje dane v súkromnom sektore

Caracas 2. júna (TASR) - Venezuelská vláda oznámila zvýšenie daní v súkromnom sektore a poplatkov za verejné služby, aby vykompenzovala klesajúce príjmy z ropy po sprísnení sankcií USA. Podľa manažérov firiem a analytikov tieto opatrenia tvrdo zasiahnu súkromné podnikanie, ktoré už zápasí s vážnymi problémami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



USA vo februári zrušili kľúčové licencie pre hŕstku partnerov a zákazníkov štátnej ropnej spoločnosti PDVSA vrátane amerického koncernu Chevron, ktoré im umožňovali vyvážať venezuelskú ropu na základe výnimiek zo sankcií USA. Zároveň Washington uvalil sekundárne clá na venezuelských kupcov ropy.



Analytici odhadujú, že tieto kroky by mohli znížiť príjem Venezuely z ropy o približne 30 %. Vlani Caracas získal z predaja ropy zhruba 15 miliárd USD (13,23 miliardy eur).



Očakávaná strata príjmov viedla vládu k tomu, aby požadovala preddavky daní, uskutočnila viac auditov, uložila značné pokuty a umožnila miestnym orgánom a poskytovateľom verejných služieb zvýšiť poplatky, uviedli viacerí podnikatelia.



To zvyšuje tlak na súkromný sektor, ktorý už roky zápasí s hospodárskou krízou, vysokou infláciou a snahami vlády dostať lokálnu menu pod kontrolu.



Prezident Nicolás Maduro v apríli vyhlásil krízový stav v ekonomike, čo mu umožňuje zrušiť daňové výnimky. Ešte predtým v januári požiadal úradníkov, aby zdvojnásobili zdanenie príjmov. Úradníci výzvu vypočuli a daňové príjmy napokon stúpli v 1. štvrťroku zhruba o pätinu.



Podnikatelia sa stretli s vládou v snahe o revíziu niektorých daní, uviedli tri zdroje, no bezvýsledne.



Podľa májového prieskumu priemyselného združenia Conindustria, ktoré zastupuje výrobcov potravín, chemikálií, plastov a textilu, až 77 % podnikateľov označilo za primárnu prekážku pre svoje firmy daňové zaťaženie.



Prieskum Conindustria ďalej ukázal, že väčšie podniky neočakávajú zvýšenie počtu pracovných miest, zatiaľ čo stredne veľké spoločnosti naznačili, že by mohli znížiť počet zamestnancov približne o 1 %. „Keď nemáte prevádzkový kapitál, prestanete vytvárať pracovné miesta,“ povedal jeden z podnikateľov.



Niektoré zdroje, najmä z maloobchodného sektora, uviedli, že zatvárajú obchody s nižšími tržbami. Verejné služby náchylné na výpadky boli silne dotované, keď bol príjem z ropy štedrý.



Očakáva sa, že inflácia, ktorá minulý rok dosiahla 48 %, do konca roku 2025 stúpne na 200 %.



(1 EUR = 1,1339 USD)