Venhartová: Surové obilie ani živé zvieratá národ nezasýtia

Bratislava 27. septembra (TASR) – Surové obilie ani živé zvieratá národ nezasýtia. Uviedla to riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová. Zdôraznila, že vláda SR ani po vážnych výzvach priemyslu na riešenie situácie s cenami energií nepredstavila jasný a rýchly plán pre hospodárstvo.



Delegáti valného zhromaždenia PKS sa na zasadnutí v Turčianskych Tepliciach v uplynulom týždni podľa nej zhodli na tom, že pre podnikateľské subjekty v potravinárstve je už "po hodine dvanástej".



Na Slovensku podľa Venhartovej reálne hrozí zatváranie potravinárskych prevádzok, a tým aj rozvrat prvovýroby, ak drahé poľnohospodárske suroviny nebude mať kto spracovať. Spotrebitelia si totiž nekupujú v obchodoch surové obilie ani živé zvieratá. Na to, aby sa potraviny dostali k spotrebiteľom na stôl, je nevyhnutné udržanie fungujúceho spracovateľského potravinárskeho priemyslu, ktorý už teraz produkuje stratu.



Upozornila, že mnohé potravinárske prevádzky sú v súčasnosti nútené kupovať plyn a elektrinu za spotové ceny. Napríklad plyn stál pred rokom 36 eur za megawatthodinu (MWh), dnes sa spotová cena pohybuje na úrovni 300 eur, čo je 8-krát viac. Pre malé a stredné firmy je tento nárast neúnosný. Je nemožné takéto zvýšené náklady preniesť do cien potravín, pretože budú na pultoch nepredajné.



"Potravinárske podniky už teraz čelia vysokým nákladom na energie a ak bezodkladne nebudú predstavené účinné kompenzačné opatrenia, reálne hrozí ich zatváranie. To by prinieslo aj kolaps poľnohospodárskej prvovýroby, pretože ich produkty nebude mať kto spracovať. Aby sme na pultoch mali vždy čerstvé, kvalitné a bezpečné potraviny, potrebujeme fungujúci potravinársky priemysel. Je preto potrebné, aby vláda prijala mimoriadne podporné opatrenia pre potravinársky priemysel podobne, ako minulý týždeň schválila podporu pre prvovýrobu za sucho," uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.



Súčasná situácia s plynom a elektrickou energiou podľa neho ukazuje, akú hodnotu má v súčasnej dobe sebestačnosť. Spoliehať sa v čase krízy, že aj základné potraviny si z iných členských krajín môžeme doviezť, je krajne nezodpovedné.



"V súčasnej dobe vidíme, že jednotný európsky trh zlyháva. Je nepredstaviteľné, že v jednej členskej krajine EÚ platíme za elektrickú energiu 400 eur na MWh, zatiaľ čo v inej ju majú potravinári za štvrtinovú, prípadne aj nižšiu cenu. Podobne platí, že v EÚ sú krajiny, ktoré dnes už predstavujú konkrétne kompenzačné schémy. Oproti tomu Slovenská republika, ktorá sa dlhodobo odvoláva na prísne dodržiavanie a prijímanie spoločných európskych pravidiel a riešení, momentálne ťahá za kratší koniec a je otázne, či čakanie na európske riešenie nebude na Slovensku znamenať rozvrat malého a stredného podnikania nielen v oblasti potravinárstva. A to by zásadne ohrozilo potravinovú bezpečnosť našej krajiny so všetkými sociálnymi a politickými následkami," uzatvoril Poturnay.