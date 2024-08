Veolia zvažuje odklad rekonštrukcie tepelných rozvodov vo Vrábľoch

Vráble 4. augusta (TASR) - Spoločnosť Veolia Energia Slovensko zvažuje odklad rekonštrukcie tepelných rozvodov vo Vrábľoch. Dôvodom sú skutočnosti, ktoré sa vyskytli v procese administratívneho povoľovania stavby a zásadným spôsobom ovplyvnili predpokladaný časový harmonogram realizačných prác, zdôvodnil odklad manažér spoločnosti Miloš Valovič.



Podľa jeho slov spoločnosť nevie aktuálne zaručiť spustenie realizačných prác ešte v tomto roku. "Práce spojené s rekonštrukciou si budú vyžadovať niekoľkodňové úplné prerušenie výroby a dodávok tepla na celom okruhu predmetnej kotolne," zdôvodnil odklad manažér spoločnosti Miloš Valovič.



Zákonnou povinnosťou každého regulovaného subjektu v tepelnej energetike, v prípade splnenia vonkajších teplotných podmienok v období vykurovacej sezóny začínajúcej 1. septembra príslušného roka, je dodávať teplo do systému ústredného kúrenia. "V záujme občanov mesta Vráble zvažujeme posun začiatku projektu najneskôr do obdobia nasledujúceho, bezprostredne po ukončení nastávajúcej vykurovacej sezóny, teda do mája až júna budúceho roka," skonštatoval Valovič.



Veolia Energia zabezpečuje pre mesto Vráble výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody od roku 2001. Na rekonštrukciu tepelných rozvodov získala dotáciu z environmentálneho fondu vo výške 610.371 eur. Výška oprávnených nákladov na projekt je vyčíslená na 718.084 eur. Kofinancovanie projektu zabezpečí Veolia.



Od modernizácie očakáva zvýšenie energetickej účinnosti rozvodov tepla, zníženie spotreby primárnych energetických zdrojov, zníženie výdavkov na opravu a udržiavanie rozvodov tepla, zlepšenie regulácie dodávky tepla aj zvýšenie spoľahlivosti dodávky tepla pre konečných užívateľov.