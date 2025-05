Verdikt amerického súdu k clám znížil cenu zlata

Londýn 29. mája (TASR) - Cena zlata opäť klesla a dostala sa na najnižšiu úroveň za vyše týždňa. Záujem o drahý kov klesol po tom, ako americký federálny súd zablokoval uplatnenie recipročných ciel prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla do 8.20 h SELČ 3271,17 USD (2890,49 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %. Dosiahla tak najnižšiu hodnotu od 20. mája.



Americký federálny súd so sídlom na Manhattane v stredu (28. 5.) zablokoval uplatnenie recipročných ciel prezidenta Donalda Trumpa, ktoré Trump predstavil 2. apríla. Súd rozhodol, že zákon o núdzových opatreniach, na ktorý sa odvoláva Biely dom, neposkytuje prezidentovi jednostranné právomoci uvaliť clá na takmer všetky krajiny a dodal, že na základe americkej ústavy má výlučné právomoci regulovať obchod s inými krajinami Kongres.



Verdikt súdu viedol k posilneniu cien ropy aj dolára, čo následne viedlo k zvýšeniu tlaku na cenu zlata. Analytici však už krátko po rozhodnutí súdu upozornili, že podpora trhov nemusí trvať dlho, pretože americká vláda oznámila, že sa odvolá. To aj medzičasom urobila.



Z ďalších drahých kovov klesla cena platiny, a to o 0,2 % na 1073,15 USD/unca. Cena striebra vzrástla o 0,7 % na 33,21 USD/unca a cena paládia o 0,9 % na 971,57 USD za troyskú uncu.



(1 EUR = 1,1317 USD)