Verejná správa by mala digitalizovať tak rýchlo, ako súkromníci

Bratislava 27. mája (TASR) - Verejná správa by mala v oblasti stavebníctva začať s digitalizáciou tak rýchlo, ako súkromné spoločnosti. Uviedol to na pondelkovej konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej. Súhlasí s ním aj viceprezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Róbert Šinály.



"Sú procesy, ktoré sú ľahko uchopiteľné a ľahko sa dajú uviesť do praxe, a potom tie, ktoré sú v nejakom vývojovom štádiu. Elektronické podpisy sú v rámci zhotoviteľov a dodávateľov veľmi funkčný a rýchly systém. Chcel by som vyzvať aj štátne organizácie, aby prešli na podpisovanie zmlúv alebo iných oficiálnych dokumentov elektronickým podpisom. Skutočne to šetrí čas, peniaze a kapacity ľudí," uviedol Šinály.



Riaditeľ Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko podotkol, že projektanti všetkých kategórií musia odovzdávať podľa legislatívy projektovú dokumentáciu ešte stále v papierovej forme. "Sme za ňu zodpovední nielen finančne, ale aj trestnoprávne," dodal.



Šinály hodnotí pozitívne elektronický stavebný denník. Používatelia si podľa neho pochvaľujú funkčný efektívny systém, ktorý je potrebné čo najskôr zaviesť. Veľký krok vidí aj v spoločnom úložisku dát pre stavby a všetkých účastníkov, čo vyplýva zo smernice EÚ. "Je to veľmi veľká budúcnosť v tom, že kompletná dokumentácia bude mať spoločné cloudové úložisko a odbúrame tak papierovú komunikáciu," priblížil.



"Na odborných konferenciách sa dozvedáme dôležité podnety. Rozmýšľame, že by sme zaviedli pracovnú skupinu, do ktorej by sme chceli zapojiť aj odborníkov," uzavrela štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.