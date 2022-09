Verejná súťaž na terénne úpravy vo Valalikoch pokračuje

Valaliky 26. septembra (TASR) - Záujem o verejnú súťaž na hrubé terénne úpravy (HTÚ) pre strategické územie Valaliky je veľmi silný. Pre TASR to zo spoločnosti Valaliky Industrial Park uviedla Alžbeta Nemčeková s tým, že je to zrejmé z veľkého množstva otázok, ktoré ako verejný obstarávateľ od záujemcov dostávajú. Lehotu na predkladanie ponúk na zákazku s predpokladanou hodnotu takmer 89 miliónov eur bez DPH viackrát predĺžili.



"Verejný obstarávateľ realizuje predmetné verejné obstarávanie (VO) v súlade so zákonom o VO a jeho základnými princípmi, preto musí poskytnúť všetkým záujemcom dostatočný čas na oboznámenie sa so všetkými odpoveďami na tieto otázky, a tak aj so všetkými informáciami potrebnými na predloženie ponúk," uviedla.



VO vyhlásili na prelome júla a augusta. Pôvodne bola lehota na predkladanie ponúk 2. septembra. Následne ju viackrát predĺžili, v súčasnosti je to 30. september.



Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác HTÚ, vybudovanie a likvidácia dočasných staveniskových ciest, príprava projektovej dokumentácie a vykonávanie inžinierskych činností. "Účelom a cieľom HTÚ je príprava záujmového územia tak, aby bolo budúce stavenisko pripravené pre koncového klienta na výstavbu závodu v zmysle definovaných požiadaviek," uvádza sa v oznámení k zákazke zverejnenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) s tým, že plocha záujmovej lokality je približne 280 hektárov.



Strategické územie Valaliky sa nachádza v katastri obce Valaliky v okrese Košice-okolie. Vyrásť má na ňom priemyselný park. Švédska automobilka Volvo tam chce vyrábať elektromobily. Svoj príchod oznámila začiatkom júla. Spustenie výstavby je naplánované v prvom štvrťroku 2023 a začiatok prevádzky v druhom štvrťroku 2025. Predpokladané investičné náklady dosahujú viac ako jednu miliardu eur.