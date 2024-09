Verejné investície v EÚ podľa Holandska nesmú byť samoúčelné

Amsterdam 9. septembra (TASR) - Holandská vláda v pondelok vyjadrila súhlas s niektorými reformnými návrhmi pre Európsku úniu (EÚ), ktoré predložil bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi, pričom varovala, že verejné investície sa nesmú považovať za samoúčelné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hovorca ministerstva hospodárstva uviedol, že holandská vláda súhlasí s potrebou integrovanejšej európskej politiky a menšieho regulačného zaťaženia. V dohode o vytvorení konzervatívneho vládneho kabinetu sa nachádza zmienka, že vláda nepodporuje vytváranie nových nástrojov na zdieľanie dlhu na európskej úrovni.



Mario Draghi v pondelok v Bruseli po niekoľkých mesiacoch odkladov predstavil správu o konkurencieschopnosti Európy. Predložená 66-stranová správa vyzýva EÚ čo najrýchlejšie preinvestovať približne 900 miliárd eur do európskej ekonomiky, pričom novými zdrojmi financií by mohli byť dane vyberané priamo EÚ. Podľa dokumentu je potrebná aj hlbšia integrácia kapitálových trhov v EÚ a nástroje na spoločnú emisiu dlhov podľa vzoru fondov Next Generation EU, prostredníctvom ktorých európske spoločenstvo financuje programy hospodárskej obnovy po pandémii nového koronavírusu.