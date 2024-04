Verejné obstarávanie úseku D1 Turany-Hubová by chceli vyhlásiť v lete

Hubová 12. apríla (TASR) - Ministerstvo dopravy podalo žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na úsek diaľnice D1 Turany - Hubová. Oznámil to v tomto týždni šéf rezortu Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa by chceli vyhlásiť v lete. Ide o poslednú nerozostavanú časť diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami.



"Je to veľmi dobrá správa," zhodnotil minister.



Ráž ešte v polovici marca po stretnutí so starostami dotknutých obcí z Liptova a Turca deklaroval, že jedinou možnou alternatívou výstavby úseku je tunelový variant. Medzi starostami však vo veci naďalej nepanuje úplná zhoda - z ôsmich obcí väčšina podporuje tunelový variant, dve obce, Krpeľany a Ratkovo, sú proti. Boja sa straty podzemných vôd. Podali preto odvolanie voči výnimke z vodnej EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR), ktorú pre úsek udelil Okresný úrad v Žiline. Aktuálne o odvolaní rozhoduje ministerstvo životného prostredia (MŽP), sekcia vôd.



"MŽP ešte nevydalo rozhodnutie. V záujme urýchlenia procesov sme však podali žiadosť o územné rozhodnutie vopred, aby si príslušný úrad vec mohol naštudovať," vysvetlila hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.



Okrem Krpelian a Ratkova vzniesli námietku aj ďalší účastníci. Z rezortu životného prostredia pre TASR potvrdili, že aktuálne sa dôkladne oboznamujú so spisovým materiálom. "A to s cieľom rozhodnúť v ďalšom procese objektívne a v súlade s platnou legislatívou," poznamenali.



Odhadovaná suma za výstavbu úseku diaľnice D1 Turany - Hubová sa pohybuje okolo miliardy eur.