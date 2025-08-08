< sekcia Ekonomika
Verejné obstarávanie výstavby D3 medzi Čadcou a Oščadnicou je ukončené
Úsek postaví združenie za 230 miliónov eur bez DPH.
Autor TASR,aktualizované
Čadca 8. augusta (TASR) - Súťaž na výstavbu úseku diaľnice D3 Oščadnica - Čadca, Bukov sa definitívne skončila. Severný úsek kysuckej D3 postaví Združenie Ošč-Ča, v ktorom popri Váhostave figurujú Metrostav DS a maďarská firma Duna Aszfalt. Úsek postaví združenie za 230 miliónov eur bez DPH. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva dopravy SR.
„Keďže predpokladaná hodnota zákazky bola 306 miliónov eur, je to naozaj obrovská úspora. Som rád, že súťaž máme za sebou, je to skvelá správa pre celé Slovensko a hlavne pre Kysuce,“ uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Verejné obstarávanie je ukončené, keďže Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietku neúspešného uchádzača a potvrdil tak výsledok tendra. „Úsek D3 Oščadnica - Čadca, Bukov bude mať 5,3 kilometra, jeho súčasťou bude aj viac ako 600-metrový tunel Horelica, 21 mostov, viac než päť kilometrov protihlukových stien, migračný koridor pre zver, nové stredisko správy a údržby diaľnic či veľké pravostranné odpočívadlo Oščadnica,“ priblížil odbor komunikácie.
Na Kysuciach denne jazdí viac ako 20.000 áut. Minister očakáva, že výrazná väčšina z nich sa presunie na novú diaľnicu. Dodal, že prísľub, ktorý dali Kysučanom, sa im darí napĺňať.
„Dobudovanie D3 pomôže ľuďom v regióne, ktorý dnes trpí chronickými dopravnými problémami. Zároveň, dokončenie pomôže Slovensku splniť aj medzinárodné záväzky v rámci Transeurópskej dopravnej siete,“ doplnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček.
Začiatkom júla sa NDS podarilo uzavrieť aj tender na „prostredný“ úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica. Verejné obstarávanie úseku D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto zatiaľ ukončené nie je, avšak NDS verí, že to tak bude už v priebehu najbližších dní.
