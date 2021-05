Verejné prístavy deklarujú,že ich LNG terminál bude šetrný k prírode

Bratislava 7. mája (TASR) – Spoločnosť Verejné prístavy, ktorá chce v bratislavskom prístave vybudovať terminál pre LNG (skvapalnený zemný plyn), deklaruje, že jej zámer je šetrný k životnému prostrediu. Reagovala tak na kritiku environmentálnych organizácií Greenpeace Slovensko a Priatelia Zeme – CEPA, ktoré žiadajú investičné plány zastaviť, keďže nesúhlasia s ďalším rozširovaním fosílnej infraštruktúry.



Spoločnosť Verejné prístavy tvrdí, že podporuje aktivity vedúce k ochrane životného prostredia a je otvorená konštruktívnej diskusii s relevantnými partnermi. Deklaruje, že veľmi citlivo vníma a posudzuje dopady svojich projektov na životné prostredie. "Vybudovanie terminálu LNG v Bratislave predstavuje najefektívnejšie a k životnému prostrediu najšetrnejšie riešenie pre rozvoj lodnej dopravy v hlavnom meste SR. Práve LNG je atraktívnou alternatívou pre plavidlá, ktoré majú spĺňať požiadavky na zníženie obsahu síry v palivách v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ," uviedla firma pre TASR.



Svoju aktivitu označila ako odpoveď na snahu Európskej únie o zefektívnenie lodnej dopravy znížiť jej dopady na životné prostredie. Hlavným cieľom projektu je totiž podľa spoločnosti znižovanie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v riečnej doprave na Dunaji, a to prostredníctvom sprístupnenia alternatívneho paliva LNG riečnym plavidlám v prístave Bratislava, ako aj pre nákladnú cestnú dopravu. "Plánovaný terminál dokáže uskladňovať tiež bioLNG a pomôže uspokojiť aj dopyt po alternatívnom ekologickejšom variante paliva v ťažkej nákladnej doprave, kde zatiaľ nie je možné využiť iný typ pohonných látok okrem nafty," poznamenala firma.



Terminál má byť umiestnený v bratislavskom verejnom prístave, na hlavnom toku Dunaja a na polostrove prístavného bazénu Pálenisko. Plocha areálu navrhovanej činnosti zaberá 5500 štvorcových metrov. V blízkosti sa nachádza Prístavný most. Náklady na výstavbu odhaduje investor na približne 40 miliónov eur bez DPH. Zámer výstavby terminálu predložila spoločnosť Verejné prístavy na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Environmentálne organizácie už odovzdali svoje námietky ministerstvu životného prostredia a vyjadrili nesúhlas s ďalším rozširovaním fosílnej infraštruktúry.