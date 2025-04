Verejné prístavy sa priblížili k právnemu vyrovnaniu so spoločnosťou

Bratislava 24. apríla (TASR) - Po decembrovom schválení transakcie vládou SR štátna spoločnosť Verejné prístavy vyrokovala majetkovoprávne vyrovnanie štátnych prístavov od spoločnosti Slovenská plavba a prístavy (SPaP) vo výške 170 miliónov eur. O detailoch zmluvy, ktorá by sa mala podpísať v máji, ešte budú spoločnosti rokovať, informovali vo štvrtok Verejné prístavy.



„Aj keď je pred nami stále veľa práce, veríme, že transakciu v dohľadnej dobe dokončíme. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov je nevyhnutným predpokladom pre modernizáciu a rozvoj našich prístavov a tiež je potrebné na to, aby sme naše plány dokázali financovať z európskych prostriedkov,“ uviedol generálny riaditeľ Verejných prístavov Matej Danóci.



Verejné prístavy získajú od spoločnosti SPaP po dokončení transakcie rozsiahly nehnuteľný majetok v Bratislave a Komárne. Ide o kľúčovú železničnú infraštruktúru s dĺžkou viac ako 44 kilometrov, cesty, skladové haly s rozlohou viac ako 95.000 metrov štvorcových (m2), administratívne priestory s výmerou 20.000 m2, pozemky s rozlohou viac ako tri hektáre, spevnené plochy s rozlohou viac ako 30 hektárov a tiež ďalší nehnuteľný majetok, ktorý tvorí príslušenstvo nehnuteľností v obvode oboch verejných prístavov.



Okrem nehnuteľností Verejné prístavy získajú aj 100-percentný podiel v dcérskej spoločnosti SPaP, ktorá vlastní flotilu plavidiel pozostávajúcu z 21 tlačných remorkérov, 89 tlačných člnov a 19 pontónov.



SPaP bude aj naďalej prevádzkovať prístav v Bratislave na základe ročného nájmu vo výške 6,5 milióna eur. Platnosť nájomnej zmluvy je stanovená do roku 2030.



Verejné prístavy plánujú rekonštrukciu a modernizáciu infraštruktúry v lokalite Pálenisko, kam sa následne presunú zo Zimného prístavu. V Pálenisku zároveň vytvoria aj podmienky na ďalší rozvoj svojich aktivít. V spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislava sa do roku 2030 plánuje zmena územného plánu Zimného prístavu. Vďaka tomu sa vytvoria predpoklady na to, aby sa z tohto miesta mohla stať moderná mestská zóna s kombináciou bývania a občianskej vybavenosti.



Financovanie transakcie má spoločnosť Verejné prístavy v pláne zabezpečiť formou dlhodobého investičného úveru. Podpísala preto mandátnu zmluvu s Československou obchodnou bankou, ktorú poverila zabezpečením financovania majetkovoprávneho vyrovnania. Aktuálne je tento proces v pokročilej fáze rozpracovanosti.