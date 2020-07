Verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO bude 9. a 10. júla

Bratislava 9. júla (TASR) - Od štvrtka 9. hodiny do piatka (10. 7.) do 14. hodiny má trvať dvojdňový "maratón" vypočúvania uchádzačov, ktorí sa prihlásili do verejného výberového konania na dvoch chýbajúcich členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Verejné vypočutie sa uskutočňuje na Úrade vlády (ÚV) SR v Zrkadlovej sále. Informoval o tom tlačový odbor ÚV SR.



Okrem hodnotiacej komisie bude môcť uchádzačom klásť svoje otázky priamo aj verejnosť prostredníctvom aplikácie Slido a verejné vypočutie bude môcť sledovať naživo alebo prostredníctvom live streamu na facebookovom profile ÚV SR.



Na verejnom vypočutí sa zúčastnia prihlásení uchádzači: Ján Azud, Jozef Bálint, Miroslav Cák, Martin Daniš, Silvester Danóczy, Peter Demčák, Ľubomír Gašparík, Branislav Hudec, Silvia Jančová, Ivan Kotora, Ján Krak, Ľubomír Kubička, Peter Kubovič, Vladimír Oros, Ivan Pudiš, Branislav Šarmír a Miroslav Uhrin. Kompletný zoznam uchádzačov vrátane ich životopisov a predložených projektov je zverejnený na internetovej adrese úradu vlády.



Hodnotiaca komisia má deväť členov a sú nimi vedúci Úradu vlády SR Július Jakab, Matej Stuška (Iniciatíva za vládu zákona), Pavol Kováčik (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska), Štefan Gregor (Združenie miest a obcí Slovenska), Jozef Viskupič (Združenie samosprávnych krajov SK8), Ján Kovalčík (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy), Gabriel Šípoš (Transparency International Slovensko), Matej Kurian (Útvar hodnoty za peniaze) a Ivan Šramko (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť).



Hodnotiaca komisia má deväť členov a sú nimi vedúci Úradu vlády SR Július Jakab, Matej Stuška (Iniciatíva za vládu zákona), Pavol Kováčik (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska), Štefan Gregor (Združenie miest a obcí Slovenska), Jozef Viskupič (Združenie samosprávnych krajov SK8), Ján Kovalčík (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy), Gabriel Šípoš (Transparency International Slovensko), Matej Kurian (Útvar hodnoty za peniaze) a Ivan Šramko (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť).