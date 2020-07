Heger: Verejné vypočutie kandidátov na post RRZ bude 6. júla

Bratislava 3. júla (TASR) – Verejné vypočutie kandidátov na post predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) bude budúci týždeň 6. júla v Národnej rade SR od 10. hodiny. Informoval o tom v piatok minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Vyberať bude odborná komisia, minister v nej ale nebude. Na výber dozerá aj Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko. Celkovo sa o tento post uchádza 12 ľudí.



"RRZ je veľmi dôležitá inštitúcia, lebo je strážcom dlhu a zdravia verejných financií. Tým je aj strážcom budúcnosti. O to viac v týchto časoch, kedy Slovensko čelí veľkej kríze a dlh sa vyšplhá vyše 60 % hrubého domáceho produktu (HDP). My sa kontroly nebojíme," vyhlásil v piatok na tlačovej konferencii minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Vyzdvihol dôležitosť zdravia verejných financií a úlohu RRZ v tomto smere. "Nastal čas na výber nového predsedu RRZ. Spustili sme preto výberové konanie na túto funkciu. Dôležité je, že je to nezávislá inštitúcia, a preto nezávislosť je kľúčová. Potrebné je, aby na túto stoličku zasadol nezávislý človek," myslí si Heger.



Celú voľbu monitorujú aj Nadácia Zastavme korupciu, aj Transparency International Slovensko. "Nie som súčasťou výberovej komisie. Nie je to preto, že by som nechcel niesť zodpovednosť za tento výber, ale verím, že kvalitne zostavená komisia môže vybrať dobrých kandidátov," podotkol Heger. V komisii budú poslanci parlamentu z jednotlivých poslaneckých klubov, ale aj viacerí slovenskí ekonómovia.



Štátny tajomník MF SR Ľuboš Jančík podotkol, že viaceré medzinárodné inštitúcie naznačovali, že kvalita aj nezávislosť demokratických inštitúcií na Slovensku klesá. "Verejné inštitúcie fungovali veľmi zle, alebo vôbec. Výnimkou boli dve inštitúcie, a to Najvyšší kontrolný úrad a RRZ, ktoré fungovali veľmi dobre. Naďalej chceme, aby sa kvalita fungovania RRZ zvyšovala, aj preto sme pristúpili k transparentnému výberovému konaniu na post šéfa RRZ," priblížil Jančík.



Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) doplnil, že sa prihlásilo 12 kandidátov. "Cieľom komisie bude nájdenie najvhodnejšieho kandidáta. Výsledkom bude odporúčanie troch kandidátov podpredsedovi vlády, vláda potom nominuje a vyberie jedného," vysvetlil Viskupič. Každý kandidát bude mať k dispozícii 40 minút na svoju prezentáciu a predstavenie svojej vízie, komisia bude následne klásť jednotlivým uchádzačom otázky. "Máme 12 kvalitných kandidátov, máme komisiu. Vypočutie bude verejné s priamym prenosom," dodal Viskupič.



Rezort financií vyhlásil výberové konanie začiatkom mája tohto roka. Mandát dosluhujúceho predsedu RRZ Ivana Šramka sa skončil 26. júna minulého roka. Rozpočtová rada na Slovensku plní dôležitú funkciu. Okrem analytickej činnosti dohliada na verejné financie, zverejňuje správu o dlhodobej udržateľnosti, predkladá vláde "vysvedčenie" za plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, taktiež vypracováva stanoviská k legislatívnym návrhom. Okrem toho aj monitoruje a hodnotí vývoj hospodárenia Slovenska.