Experti varujú: Obmedzte používanie verejných Wi-Fi sietí na dovolenke

Bratislava 10. augusta (TASR) – Verejné Wi-Fi siete by mali dovolenkári využívať len na bežné surfovanie po internete, na sociálne siete je lepšie sa prihlasovať iba cez oficiálne aplikácie, alebo cez riadne zabezpečený webový prehliadač. Upozornila na to kyberbezpečnostná firma ESET na svojom blogu o tipoch pre dovolenkárov, ako ochrániť svoje smart zariadenia a dáta v nich.



"V hoteli a kaviarni si overte, ako sa volá ich oficiálna Wi-Fi sieť a pripájajte sa len k nej. Útočníci totiž často vytvárajú falošné siete s podobným názvom. Mnoho mobilných telefónov obsahuje funkciu, ktorá im umožňuje automatické pripojenie k dostupným Wi-Fi sieťam," podotkli odborníci s tým, že túto funkciu je lepšie vypnúť.



Experti tiež radia skontrolovať si zabezpečenie účtov na sociálnych sieťach a uistiť sa, že príspevky používateľa uvidia iba ľudia, ktorí ich majú vidieť. S"ociálne siete, ale aj iné aplikácie majú možnosť ´nahlásiť´ vašu aktuálnu polohu. Útočníci tak môžu sledovať váš pohyb a využiť to vo svoj prospech," dodali odborníci s tým, že môžu preniknúť do domácnosti, kancelárie alebo hotelovej izby v čase, keď vedia, že tam nikto nie je. "Minimalizujte zdieľanie informácií počas svojej dovolenky. Hlavne to nerobte v reálnom čase a neposkytujte viac informácií, ako je potrebné," odporúčajú experti.



Pozor si treba podľa spoločnosti dávať aj na falošné COVID-19 certifikáty, ktoré sú už bežne pri cestovaní potrebné. Odborníci zdôrazňujú, že digitálny COVID preukaz vydávajú len vnútroštátne orgány. "Kyberzločinci sa vás môžu pokúsiť nalákať na falošné stránky, kde pomocou techník sociálneho inžinierstva získavajú vaše osobné údaje vrátane rodného čísla, alebo infikujú vaše zariadenie škodlivým softvérom," dodali odborníci s tým, že ak si chce používateľ uložiť digitálny COVID preukaz do zariadenia, treba na to využiť aplikáciu GreenPass. Takisto v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 si podľa expertov treba dať pozor na podvodné reklamy, phishingové e-maily či stránky.



Experti dodali, že dovolenkári by mali zvážiť inštaláciu bezpečnostnej aplikácie vo svojom zariadení. Zabúdať netreba ani na iné spôsoby zabezpečenia, pravidelné aktualizácie, vstupný PIN kód, alebo iný prístup a pokiaľ používateľ pravidelne nezálohuje dáta v zariadení, pred dovolenkou je na to ideálny čas. Je tiež odporúčané vypnúť funkcie automatického prihlasovania do aplikácií a účtov a rozhranie bluetooth.