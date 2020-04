Verejní funkcionári musia podať majetkové priznanie, tvrdí NR SR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Verejní funkcionári musia do 30. apríla odovzdať majetkové priznania. Podať ich musia do tohto termínu aj bývalí členova vlády, ktorí v parlamentných voľbách neobhájili mandát. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.



"Verejní funkcionári sú podľa ústavného zákona povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla, podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok. Podľa zákona o rokovacom poriadku sa poslanec ujíma svojej funkcie a začína vykonávať svoj mandát zložením sľubu," priblížil odbor komunikácie. Poslanecké sľuby skladali poslanci na ustanovujúcej schôdzi 20. marca 2020, náhradníci za 19 menovaných členov vlády a štátnych tajomníkov zas 24. marca. Tridsaťdňová lehota platí aj pre poslancov, ktorí boli do funkcie opätovne zvolení



Majetkovými priznaniami poslancov sa zaoberá Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý ich následne zverejní. Pre neskoré podanie majetkového priznania hrozí poslancom pokuta vo výške mesačného platu. Podľa zákona im hrozí pokuta aj v prípade, ak v oznámení uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje, a to vo výške trojnásobku mesačného platu.



Povinnosť podať majetkové priznanie sa týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv. Majetkové priznanie musia podľa zákona podať napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ SIS, rektori verejných vysokých škôl či šéfovia Železníc Slovenskej republiky.