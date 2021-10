Verejnosť môže v L.Mikuláši využívať ďalší úsek mestskej cyklotrasy

Liptovský Mikuláš 13. októbra (TASR) – Cyklistom v Liptovskom Mikuláši odovzdali v stredu do užívania tretiu etapu vnútromestskej cyklotrasy. Vedie od križovatky ulíc Štefánikova – Hurbanova pred železničnou stanicou po križovatku Štefánikova – Revolučná. Po úplnom dobudovaní má Mikulášska cyklotrasa slúžiť ako ekologická alternatíva dopravy v meste.



"Na trase sme rekonštruovali chodník, vymenili uličné vpuste a osadili cestnú prídlažbu. Chodník na Štefánikovej ulici zhotoviteľ rozšíril na tri metre a na Hurbanovej ulici v časti chodníka až na štyri metre. Cyklotrasa má dĺžku 295 metrov v bezbariérovom prevedení," načrtla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková s tým, že ide o úsek, ktorý je spoločný pre chodcov a cyklistov.



Dokončením tretej etapy dosiahla vnútromestská cyklotrasa takmer tri kilometre. Predošlé dve etapy zrealizovali v rokoch 2018 a 2019. Tretia etapa napája vnútromestskú cyklotrasu na existujúci cyklochodník po hrádzi rieky Váh. "V septembri sme dokončili prepojenie cyklochodníka po hrádzi Váhu do Liptovskej Ondrašovej v dĺžke 840 metrov. Otvorenie tohto úseku plánujeme po kolaudácii na jar budúceho roka. V Liptovskom Mikuláši tak môže verejnosť využívať súvislý cykochodník v dĺžke 6,5 kilometra a tri kilometre vnútromestskej cyklotrasy," priblížila vedúca odboru projektového manažmentu Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Jana Kormaníková.



Nechýbajú tri odpočívadlá pri cyklochodníku, dva cykloboxy so zelenou strechou s kapacitou na odloženie 50 bicyklov, cyklostojany, mobiliár, bezbariérové úpravy, dopravné značenie a doplnenie zelene.