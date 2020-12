Verejnosť rozhodla o Najdôveryhodnejších značkách roka 2020

Partneri programu Dôveryhodné značky 2020:

Bratislava 2. decembra (OTS) - Práve preto zákazník, ktorý nemá chuť experimentovať, siahne po overenom produkte, ktorému jednoducho dôveruje. Nezáleží na tom, či ide o výber cukroviniek, drogérie alebo mobilného operátora. Dôvera zákazníkov je pre značku veľmi dôležitá. Nielen preto, že pomáha zvýšiť jej predaj, ale práve vďaka putu, ktoré sa medzi zákazníkom a jeho značkou vytvorí, ju spotrebiteľ dokáže podporiť aj v krízových časoch. Na oplátku však očakáva trvalú kvalitu, komfort a vysoký štandard poskytovaných služieb. Piaty ročník odovzdávania ocenení v rámci marketingového programu Dôveryhodná značka potvrdil, že vernosť zákazníkov na Slovensku je obrovská. Až 93 % značiek totiž dokázalo svoje prvenstvo z minulého roka obhájiť. Hodnotenie 2000 spotrebiteľov ukázalo, že medzi najdôveryhodnejšie značky podľa spotrebiteľov na Slovensku už tradične patria JAR, dm drogerie či Coop Jednota.Pandemická situácia výnimočne neumožnila slávnostné vyhlasovanie víťazov, ktoré sa každý rok tešilo veľkej obľube medzi ocenenými. Za normálnych okolností by galavečer bol o to pompéznejší, že v roku 2020 sa o titul Dôveryhodná značka uchádzalo viac ako 600 značiek v 71 kategóriách, čo je o 25 kategórií viac ako minulý rok. „” hovorí, manažér marketingovej skupiny usporiadateľskej spoločnosti Atoz Marketing Services.,” konštatujeSpotrebiteľský prieskum uskutočnila agentúra Nielsen počas októbra 2020 na vzorke 2000 respondentov. Prieskum zohľadňoval reprezentatívne zastúpenie obyvateľov Slovenska na základe veku, pohlavia, bydliska, príjmovej skupiny, ale aj toho, či domácnosť chová domáce zviera a podobne. V jednej kategórii sa o ocenenie mohlo uchádzať 10 najsilnejších značiek v predajoch, ktoré boli automaticky zaradené do prieskumu a respondenti v online dotazníku odpovedali na otázku: Ktorá z nasledujúcich značiek je podľa Vás najdôveryhodnejšia?Absolútne najdôveryhodnejšou sa už tradične aj za rok 2020 stala značka prostriedku na umývanie riadu – Jar. Za ňou nasledovala sieť drogérií – dm drogerie a na treťom mieste sa umiestnila COOP Jednota. Skokanom roka sa stala značka Home Credit. Tento rok bolo do prieskumu zaradených 71 kategórií, čo je o 25 kategórií viac ako minulý rok. Po novom sa v prieskume objavili kategórie ako Očné kliniky, Starostlivosť o prostatu, Lyžiarske strediská, Automatické upratovanie alebo aj Kliniky estetickej medicíny. Prieskum ukázal, že spotrebiteľ na Slovensku je mimoriadne konzervatívny, pretože až 93 % minuloročných víťazov obhájilo svoje víťazstvo aj tento rok.Okrem dôveryhodnosti značiek sa prieskum spotrebiteľov pýtal aj na zmenu ich nákupného správania v súvislosti s pandémiou Covid – 19. Až tri štvrtiny Slovákov tvrdia, že pandémia ovplyvnila ich nákupné správanie pri kúpe potravín. 57 % Slovákov deklaruje, že vzrástol ich nákupný kôš v období pandémie. 55 % opýtaných sa vyjadrilo, že kupuje väčšie balenie výrobkov. 43 % Slovákov nakupuje namiesto svojej obľúbenej značky, značku privátnu. Zhruba tretina Slovákov súhlasí s tvrdením, že kupuje viac lacnejších alternatív alebo lacnejšie značky než kupovali pred koronakrízou. Víťazom v čase krízy sa stali trvanlivé potraviny. Medzi najžiadanejšie kategórie patrí cukor, múka, ryža, konzervovaná zelenina, porciované syry či cestoviny.Tento rok získajú značky ešte väčšiu podporu. Organizátor ju pre najbližší polrok pripravuje v spolupráci s množstvom mediálnych partnerov. Kampaň bude prebiehať v outdoore, printových aj online médiách, obchodných centrách či rádiách. Marketingovú B2B a B2C kampaň môžu ocenené značky doplniť aj podporou vo vlastnej réžii. Úspešné firmy môžu pri podpore svojho mena používať logo Najdôveryhodnejšia značka 2020 počas najbližších dvanástich mesiacov. Logo Najdôveryhodnejšia značka totiž veľmi dobre funguje ako nezávislé potvrdenie kvality či dobrá referencia. Aj preto ho značky či firmy každoročne využívajú napríklad v rámci svojich vlastných marketingových kampaní, či už na stránkach sociálnych sietí, v reklamných letákoch, na obaloch výrobkov, ale napríklad aj v televíznych reklamách. Najpopulárnejšie je využitie loga v online komunikácii a na sociálnych sieťach, kde ho použili napríklad značky Paralen, dm drogerie, Slovnaft, Telekom, Deichmann či TatraTea, ďalej na bilbordoch, kde logá využil reťazec Lidl alebo realitná kancelária RE/MAX, ale aj v televíznej reklame, kde logo nasadil reťazec Kaufland pre svoju privátnu značku K-Classic. Značky, ktoré zvíťazili vo viacerých ročníkoch, môžu využiť kombinované logo s odkazom na počet ročníkov, v ktorých dokázali poraziť svoju konkurenciu.Ďalšie zaujímavosti k programu nájdete v prezentácii, ktorá je ku stiahnutiu: TU