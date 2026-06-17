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Verejnosť si mohla v Trnave prezrieť simulátor jadrovej elektrárne
Ide o vernú kópiu dozorne tretieho bloku bohunickej V2, kde prebieha výcvik personálu blokových dozorní. „
Autor TASR
Trnava 17. júna (TASR) - Verejnosť si mohla v rámci pondelkového (15. 6.) dňa otvorených dverí v Trnave prezrieť simulátor blokovej dozorne jadrovej elektrárne a zistiť, ako funguje jej riadenie. Ide o vernú kópiu dozorne tretieho bloku bohunickej V2, kde prebieha výcvik personálu blokových dozorní.
„Návštevníci sú nadšení, pretože v blokovej dozorni alebo v simulátore nie sú každý deň. Je to rarita. Máme tu aj študentov, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcnosti a návšteva simulátora môže byť jedným z tých momentov, ktorý rozhodne o tom, kde sa uberú ďalej študovať,“ povedal pre TASR inštruktor blokovej dozorne Miroslav Bilanič.
Personál sa tu učí, ako správne spúšťať, prevádzkovať a odstavovať reaktor, ako sledovať parametre ako teplota, tlak, výkon reaktora. Operátori sa učia spolupracovať ako tím, rýchlo reagovať a správne komunikovať v stresových situáciách. Simulátor vyvinula spoločnosť VUJE v spolupráci so Slovenskými elektrárňami. Do prevádzky bol uvedený 25. augusta 2022.
Obsahuje 49 panelov, 15 pultov a 22 nadstavieb, pričom zahŕňa 14.500 vstupno-výstupných signálov a 25.000 káblových prepojení, informovali Slovenské elektrárne. Výcvik na tomto simulátore je nevyhnutný na získanie povolenia na prevádzku elektrárne a ročne sa na ňom vyškolí alebo preškolí približne 120 operátorov a zamestnancov.
„Návštevníci sú nadšení, pretože v blokovej dozorni alebo v simulátore nie sú každý deň. Je to rarita. Máme tu aj študentov, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcnosti a návšteva simulátora môže byť jedným z tých momentov, ktorý rozhodne o tom, kde sa uberú ďalej študovať,“ povedal pre TASR inštruktor blokovej dozorne Miroslav Bilanič.
Personál sa tu učí, ako správne spúšťať, prevádzkovať a odstavovať reaktor, ako sledovať parametre ako teplota, tlak, výkon reaktora. Operátori sa učia spolupracovať ako tím, rýchlo reagovať a správne komunikovať v stresových situáciách. Simulátor vyvinula spoločnosť VUJE v spolupráci so Slovenskými elektrárňami. Do prevádzky bol uvedený 25. augusta 2022.
Obsahuje 49 panelov, 15 pultov a 22 nadstavieb, pričom zahŕňa 14.500 vstupno-výstupných signálov a 25.000 káblových prepojení, informovali Slovenské elektrárne. Výcvik na tomto simulátore je nevyhnutný na získanie povolenia na prevádzku elektrárne a ročne sa na ňom vyškolí alebo preškolí približne 120 operátorov a zamestnancov.