Verejnosť v Nemecku je voči digitálnemu euru naďalej skeptická

Frankfurt nad Mohanom 1. februára (TASR) - V Nemecku stále panuje veľká skepsa voči digitálnemu euru. Takmer pätina (22 %) z 2019 respondentov oslovených v prieskume spoločnosti YouGov uviedla, že takúto alternatívu k bankovkám a minciam by nepoužívala. Sedem percent by digitálne euro používalo každý deň, 16 % dva až trikrát týždenne, najmä pri nákupoch cez internet. Viac ako tretina (36 %) sa v tejto otázke ešte nerozhodla. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú priniesla vo štvrtok (30. 1.) agentúra DPA.



Menové orgány v eurozóne pod vedením Európskej centrálnej banky (ECB) už roky pracujú na digitálnej verzii spoločnej európskej meny, ktorá by doplnila bankovky a mince. Centrálne banky eurozóny chcú európskou digitálnou platobnou službou čeliť súkromným poskytovateľom, najmä z USA, ktorí v súčasnosti dominujú na trhu digitálnych platieb v Európe.



Prípravnú etapu zavedenia digitálneho eura odštartovala ECB koncom roka 2023 po dvoch rokoch skúmania. Plánom je počas dvoch rokov pripraviť a schváliť potrebnú legislatívu, pravidlá fungovania, prípravu infraštruktúry a výber poskytovateľov. O tom, či projekt postúpi do ďalšej fázy, má Rada guvernérov ECB rozhodnúť koncom roka 2025. Zavedenie digitálneho eura sa neočakáva skôr ako koncom roka 2028, uviedol vlani v septembri člen predstavenstva nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) Burkhard Balz, ktorý sa na projekte podieľa.



Digitálne meny sa dajú rozdeliť na kryptomeny ako bitcoin, ktorých ekosystém je decentralizovaný a centrálnou bankou vydávané digitálne meny (CBDC). Otázkou CBDC sa v súčasnosti zaoberá viac ako 100 centrálnych bánk, vrátane ECB.