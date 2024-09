Verejný dlh Francúzska dosiahol 3,23 bilióna eur

Paríž 27. septembra (TASR) - Obrovský verejný dlh Francúzska v druhom štvrťroku ďalej rástol. Nové pôžičky v objeme 68,9 miliardy eur zvýšili dlh na takmer 3,23 bilióna eur, čo predstavuje 112 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá v piatok zverejnila údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.



Medzi aktérmi na finančných trhoch panuje skepsa, pokiaľ ide o schopnosť Paríža dostať svoj dlh a rozpočtový deficit pod kontrolu. Ratingová agentúra S&P začiatkom tohto roka znížila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Francúzska. Práve tento týždeň náklady francúzskej vlády na pôžičky prekonali náklady Španielska, prvýkrát od roku 2006. Výnos (alebo úroková sadzba) z desaťročných francúzskych štátnych dlhopisov dosiahol vo štvrtok (26. 9) v skorých popoludňajších hodinách 2,94 %. To bolo o niečo viac než 2,93 % v prípade španielskeho ekvivalentu. Španielsko naposledy zaplatilo za požičanie peňazí menej ako Francúzsko pred takmer 18 rokmi, v novembri 2006.



Nový francúzsky minister pre rozpočet Laurent Saint-Martin tento týždeň varoval, že bez dodatočných úsporných opatrení môže tohtoročný rozpočtový deficit prekročiť 6 % HDP. To je dvojnásobok limitu stanoveného v rámci rozpočtových pravidiel Európskej únie. Paríž musí do 31. októbra predložiť Európskej komisii plán ozdravenia svojich verejných financií. Francúzska vláda pôvodne predpokladala na rok 2024 rozpočtový deficit na úrovni 5,1 % HDP.