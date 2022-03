Verejný dlh Nemecka dosiahne tento rok približne 70 % HDP

Berlín 16. marca (TASR) - Verejný dlh Nemecka bude tento rok predstavovať približne 70 % jeho hrubého domáceho produktu (HDP). Ani v druhej polovici tohto desaťročia neklesne pod 60 %, ako to určujú fiškálne pravidlá Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to v stredu minister financií Christian Lindner na tlačovej konferencii po tom, čo vláda schválila plány výdavkov.



Tie okrem iného zahŕňajú opatrenia v hodnote 4,5 miliardy eur na pomoc spotrebiteľom, pomôcť s vyššími cenami vrátane daňových úľav pre ľudí, ktorí cestujú za prácou.



Minister skonštatoval, že ruská invázia na Ukrajinu núti vládu navrhnúť dodatočné výdavky, aby pomohla ekonomike vyrovnať sa s dôsledkami vojny a mohla poskytnúť humanitárnu pomoc Ukrajine a Ukrajincom hľadajúcim útočisko v Nemecku.



Vláda v stredu odsúhlasila „základný“ návrh rozpočtu na rok 2022, ktorý zahŕňa nový dlh vo výške 99,7 miliardy eur. Lindner však poznamenal, že sa pripravuje dodatočný rozpočet, ktorý zohľadní ruskú inváziu na Ukrajinu a jej ekonomické dôsledky.



Odmietol špekulovať, aká veľká bude dodatočná pôžička, pričom poukázal na „neisté časy“, ktoré sťažujú predpovede.



Po rokoch disciplíny a naháňania sa za vyrovnanými rozpočtami sa tradične šetrné Nemecko v uplynulých dvoch rokoch 2020 a 2021 zadlžilo, aby pomohlo najväčšej európskej ekonomike vyrovnať sa s pandémiou nového koronavírusu. Pozastavilo pritom aj svoje ústavne zakotvené limity pre dlh.



Nemecko pritom dúfalo, že zníži nové pôžičky v roku 2022, keď sa zotaví z tzv. koronakrízy, ale kontinentom otriasol konflikt na Ukrajine.



V súčasnosti prebiehajú rozhovory medzi stranami nemeckej vládnej koalície - sociálnymi demokratmi, zelenými a Lindnerovou liberálnou FDP - o príprave dodatočného rozpočtu v „čo najkratšom čase“, povedal Lindner.



Dôraz sa bude klásť aj na humanitárnu pomoc v zahraničí, ako aj na pomoc ukrajinským utečencom prichádzajúcich do Nemecka a tiež na podporu domácností a podnikov, keďže vojna zvyšuje náklady na energiu a narúša dodávateľské reťazce.



Vláda v stredu predstavila sériu opatrení zameraných na zmiernenie vplyvu vysokých účtov za kúrenie a cien benzínu, ktoré tlačia infláciu smerom nahor. Nízkopríjmové domácnosti a študenti dostanú vyšší jednorazový príspevok na vykurovanie, ako sa pôvodne predpokladalo. Ten dosiahne 350 eur pri dvojčlennej domácnosti. Zvýšia sa aj príspevky na starostlivosť o deti pre chudobnejšie rodiny.



Pokiaľ ide o finančné bremeno pre vodičov, ktorí čelia rekordne vysokým cenám na čerpacích staniciach, Lindner povedal, že pozorne sleduje príklad Francúzska so zľavou na benzín a kroky Švédska na dočasné zníženie dane z palív.



Lindner dodal, že sa stále snaží obnoviť nemeckú „dlhovú brzdu“ a v roku 2023, keď plánuje nové pôžičky len vo výške 7,5 miliardy eur.



TASR správu prevzala z agentúry AFP.