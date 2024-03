Verejný dlh Nemecka vlani dosiahol 2,45 bilióna eur

Wiesbaden 27. marca (TASR) - Nemecký verejný dlh sa v minulom roku zvýšil o 3,3 % alebo 77,3 miliardy eur. Spolková vláda, spolkové krajiny, obce a fondy sociálneho zabezpečenia evidovali na konci roka 2023 dlh v celkovej výške takmer 2,45 bilióna eur, oznámil v stredu nemecký štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



K nárastu celkového dlhu prispelo aj to, že od druhého štvrťroka 2023 sa doň započítavajú aj dlhy miestnych podnikov verejnej dopravy. Bez nej by bol nový dlh nižší približne o 9 miliárd eur. Dlh centrálnej vlády rástol nadpriemerným tempom. Zvýšil sa o 4,7 % alebo 76 miliárd eur takmer na 1,67 bilióna eur. Hlavným dôvodom boli záväzky v rámci stabilizačného fondu, ktorý mal zmierniť následky energetickej krízy vyvolanej ruskou agresiou voči Ukrajine.



Dlh spolkových krajín klesol o 1,9 miliardy eur na 595,4 miliardy eur. Naopak, dlh miestnych samospráv sa výrazne zvýšil. V porovnaní s koncom roka 2022 vzrástol o 9,1 % na 153,6 miliardy eur. Vplyv zahrnutia dopravných podnikov tam bol jasne viditeľný, keďže bez nich by sa dlh samospráv zvýšil len o 4,8 %.