Verejný dlh Rakúska v 3. štvrťroku vzrástol na takmer 84 % HDP

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Viedeň 30. decembra (TASR) - Verejný dlh Rakúska v treťom štvrťroku vzrástol na takmer 84 % hrubého domáceho produktu (HDP). K 30. septembru 2025 dosiahol 423,9 miliardy eur, čo je o 11,6 miliardy eur viac ako na konci druhého štvrťroka. V pomere k HDP dlh vzrástol na 83,7 %, zatiaľ čo ku koncu júna sa pohyboval na úrovni 82,2 %. V treťom štvrťroku minulého roka dlh tvoril 81,5 % HDP. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa v utorok odvolala na predbežné údaje rakúskeho štatistického úradu.

Deficit verejných financií bol v závere tretieho štvrťroka vo výške 3,9 miliardy eur, čo predstavuje 3,1 % HDP. Štát v sledovanom období zaznamenal príjmy vo výške 63,2 miliardy eur, zatiaľ čo výdavky dosiahli 67,1 miliardy eur. Za deväť mesiacov do konca septembra Rakúsko podľa predbežných údajov vykázalo deficit v celkovej výške približne 17 miliárd eur alebo 4,5 % HDP. Rozpočtové plány rakúskej vlády predpokladali na celý rok 2025 deficit na úrovni 4,5 % a pomer verejného dlhu k HDP vo výške 85 %.
