Veritelia Arcy majú na prihlásenie pohľadávok už len tri dni

Bratislava 10. mája (TASR) - Už len posledné tri dni zostávajú veriteľom spoločnosti Arca Capital Slovakia na prihlásenie si svojich pohľadávok. Upozornil na to Michal Lapšanský z advokátskej kancelárie IURIS SL, podľa ktorého posledný deň lehoty na podanie prihlášky vychádza na 13. mája, keďže Okresný súd Bratislava I jej reštrukturalizáciu povolil dňom 13. apríla.



"Dôsledkom nedodržania lehoty je, že veritelia si nebudú môcť svoje nároky voči spoločnosti Arca Capital Slovakia uplatňovať počas reštrukturalizácie a ak sa napokon schváli reštrukturalizačný plán, ich nároky úplne zaniknú," zdôraznil advokát.



Generálny riaditeľ Sophistic Pro finance Radoslav Valko si myslí, že finančné inštitúcie, záujmové združenia či asociácie, by mali o právach veriteľov Arcy Capital neustále informovať. "Kým v čase kulminovania kauzy sa k nej vyjadroval každý – či už situáciu obhajoval, alebo sa z nej snažil vyviniť, dnes tomu tak nie je. Je pritom ale extrémne potrebné, aby verejnosť mala v tomto smere čo najviac informácií. Lebo aj vďaka tomu nikto zbytočne, napríklad aj tým, že si neprihlási pohľadávku, nepríde o peniaze," upozornil Valko.



Korporátne dlhopisy a zmenky skupiny Arca nakupovali podľa Valka inštitucionálni investori, ale aj stovky retailových veriteľov. "Avšak, kým v prvom prípade ide o veľké spoločnosti či organizácie, ktoré vedia zvážiť riziko firemného dlhopisu, v druhom prípade ide o obyčajných ľudí, ktorí neraz nie sú schopní posúdiť riziká korporátnych dlhopisov," myslí si Valko. I keď majú korporátne dlhopisy aj zmenky svoje miesto na finančnom trhu, je podľa neho skutočným problémom, keď sa predávajú bežným ľuďom. Pokiaľ by predajcovia týchto cenných papierov drobným investorom povedali, že vlastne dávajú pôžičku firme, ktorá ak skrachuje, tak svoje peniaze už neuvidia, väčšina by tento krok pravdepodobne prehodnotila.