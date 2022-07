Veritelia Naftogazu by podľa radcov nemali firme odložiť splátky dlhu

Londýn 14. júla (TASR) - Veritelia ukrajinskej štátnej energetickej firmy Naftogaz by nemali pristúpiť na požiadavku spoločnosti a umožniť jej odklad splátok dlhu o dva roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na niektorých z veriteľov.



Naftogaz začiatkom tohto týždňa požiadal medzinárodných veriteľov o dvojročný odklad splátok dlhu. Firma uviedla, že ruská invázia ovplyvnila jej finančné možnosti, keďže mnohí zákazníci nie sú momentálne schopní platiť účty. Podľa veriteľov však ich poradcovia uviedli, že ukrajinskej spoločnosti v najbližšom období problém s likviditou nehrozí.



"Dostali sme radu túto požiadavku zamietnuť," uviedol jeden z investorov. Výsledkom je, že veritelia budú žiadať uhradenie dlhopisu splatného na budúci týždeň, ako aj platbu úrokov z dlhopisu splatného v roku 2024.



Naftogaz patrí ku kľúčovým zdrojom ukrajinských príjmov. Vlani sa na príjmoch do rozpočtu podieľal takmer 17 % a pred vojnou zamestnával viac než 50.000 ľudí. Podzemné zásobníky plynu Naftogazu sú tretie najväčšie na svete po USA a Rusku a firma okrem toho kontroluje druhú najväčšiu sieť ropovodov v Európe.



Požiadavka firmy zo začiatku týždňa mnohých veriteľov zaskočila, keďže Naftogaz ju zverejnil iba týždeň pred blížiacou sa splatnosťou dlhopisu v hodnote 335 miliónov USD (334,83 milióna eur). Termín splatnosti tohto dlhopisu pripadá na 19. júla.



Navyše tým vyvolal dohady, že niečo podobné by mohla urobiť aj ukrajinská vláda. Tá musí v septembri splatiť dlh v hodnote takmer 1 miliarda USD. Kyjev zatiaľ tvrdí, že dlh chce splatiť, viacerí držitelia dlhopisov Naftogazu však požičali peniaze aj ukrajinskej vláde, čo ich neistotu zvyšuje. K dlhu sa vyjadril aj Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý vo štvrtok uviedol, že očakáva, že Kyjev bude naďalej svoje dlhy splácať.



(1 EUR = 1,0005 USD)