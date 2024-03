Veritelia Signa Development majú šancu získať 30 % svojich pohľadávok

Viedeň 12. marca (APA) - Veritelia insolventnej developerskej spoločnosti Signa Development majú šancu získať aspoň 30 % hodnoty svojich miliardových pohľadávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Správca konkurznej podstaty sa vo svojej správe veriteľom z 11. marca vyslovil v prospech reštrukturalizácie, o ktorú sa usiluje Signa Development, súčasť rakúskej skupiny Signa Holding, informovala pôvodne agentúra Bloomberg.



Veritelia prihlásili voči spoločnosti Signa Development pohľadávky vo výške 2,3 miliardy eur, z ktorých bolo doteraz uznaných 1,3 miliardy eur. Novým prvkom plánu je navrhovaná štruktúra, v rámci ktorej sa má majetok spoločnosti Signa Development previesť na správcu, ktorý by viedol riadený proces likvidácie.



Správca odporúča veriteľom, aby ponúknutý reštrukturalizačný plán prijali, keďže by v "každom prípade" viedol k lepšiemu výsledku v prospech veriteľov, ako keby sa na majetok dlžníka začalo konkurzné konanie. Väčšia sesterská spoločnosť Signa Development, správca luxusných aktív Signa Prime Selection, medzitým pracuje na vlastnom reorganizačnom pláne.



Rakúska realitná a maloobchodná skupina Signa výrazne rástla v časoch historicky nízkych úrokových sadzieb. Od začiatku vojny na Ukrajine však sektor nehnuteľností v celej Európe zápasí so zvýšenými nákladmi na výstavbu a energie, ako aj s vyššími úrokovými sadzbami. Skupina vlastnila množstvo komerčných nehnuteľností, ako aj obchodné domy v Nemecku a Rakúsku a Švajčiarsku. Minulý rok podala na súde návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti.