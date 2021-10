Veritelia spoločnosti Arca Investments rozhodli o reštrukturalizácii

Bratislava/Praha 6. októbra (TASR) – Súčasná situácia spoločnosti Arca Investments bude riešená reštrukturalizáciou. Na stredajšom zasadnutí o tom v Prahe rozhodli veritelia spoločnosti, z ktorých za tento spôsob vyrovnania záväzkov hlasovalo 99 %. Reštrukturalizácia má veriteľom zaistiť aspoň 50 % ich pohľadávok v čase od troch do piatich rokov. Informoval o tom mediálny zástupca spoločnosti Ondřej Pechar.



„Veriteľom a ich zástupcom sme na dnešnej schôdzi predstavili aktuálnu situáciu spoločnosti Arca Investments a spôsob, akým ju chceme riešiť. Sme radi, že veritelia nami predstavený návrh podporili a umožnili nám vypracovať reštrukturalizačný plán,“ priblížil záver schôdze veriteľov vedúci reštrukturalizácie Arca Investments Peter Janiga.



Spoločnosť teraz musí vypracovať reštrukturalizačný plán, ktorý bude vychádzať zo skôr predstaveného súhrnu podmienok reštrukturalizácie. Ten firma vypracovala v spolupráci s dočasným veriteľským výborom a ekonomickými a právnymi poradcami, spoločnosťami PwC a BADOKH.



Návrh ráta aj so založením novej spoločnosti sídliacej v Českej republike, do ktorej bude prevedená väčšina majetku Arcy Investments. Majetok by mal byť zhodnocovaný a prípadne rozpredávaný tak, aby bolo maximalizované uspokojenie veriteľov.



Veritelia zvolili aj členov veriteľského výboru. Ten je zložený zo zaistených veriteľov J&T Banka, Caleson Debt Solution. Za nezaistených veriteľov to sú spoločnosti IMOS Invest, Traficon inkasní, Real Controls a Spojené kartáčovny.