Veriteľský výbor neschválil plán reštrukturalizácie Arca Capital

Bratislava 28. septembra (TASR) – Päťčlenný veriteľský výbor v pondelok neschválil reštrukturalizačný plán Arca Capital Slovakia a vrátil ho spoločnosti na prepracovanie. Arca Capital Slovakia má na predloženie upraveného plánu 15 dní a veriteľský výbor bude mať rovnako 15 dní na nové prerokovanie prepracovaného plánu. V utorok o tom informovala Viera Krúpová zo spoločnosti DivMedia.



Konkrétne požiadavky všetkých členov veriteľského výboru na zmeny v reštrukturalizačnom pláne Krúpová nespresnila, no dvaja členovia Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár, obaja zastúpení Advokátskou kanceláriou Fardous partners, žiadali zvýšenie uspokojenia nezabezpečených veriteľov na 95 % až 100 % hodnoty pohľadávok z pôvodne navrhovaných 67 %. Okrem toho požadujú od Arca Capital Slovakia vytvorenie splátkového kalendára, na základe ktorého by boli garantované pravidelné a lineárne splátky veriteľom na štvrťročnej báze, so začiatkom splácania už v roku 2022, teda tri mesiace po potvrdení reštrukturalizačného plánu súdom.



Kozlový a Olejár považujú za mimoriadne dôležitú správu a riadenie spoločnosti počas reštrukturalizácie. Arca Capital Slovakia by podľa nich mal riadiť nový a nezávislý top manažér, ktorého by si zvolil veriteľský výbor. Rovnako nemajú dôveru ani voči navrhnutému správcovi pre dozornú radu, a preto navrhujú aj v tejto časti prepracovať plán reštrukturalizácie a nominovať nového správcu, tiež na základe schválenia členov veriteľského výboru.



Skupina Arca sa do finančných problémov dostala vlani v lete a za ich príčinu označila pandémiu nového koronavírusu. Koncom minulého týždňa predstavila v českom insolvenčnom konaní pred pražským súdom podmienky svojej reštrukturalizácie aj Arca Investments. Tá ráta s presunom väčšiny majetku pod novovzniknutú českú firmu a s uspokojením veriteľov vo výške 50 % ich pohľadávok.