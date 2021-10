Schválili reštrukturalizačný plán Arca Capital Slovakia

Bratislava 28. októbra (TASR) – Veriteľský výbor Arca Capital Slovakia vo štvrtok schválil reštrukturalizačný plán spoločnosti. Nezabezpečení veritelia majú podľa tohto plánu získať uspokojenie svojich pohľadávok až do výšky 72,98 % v horizonte piatich rokov. Informoval o tom hovorca spoločnosti Ondřej Pechar.



Za schválenie reštrukturalizačného plánu hlasovala Slovenská sporiteľňa, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne a Privatbanka. Ďalším krokom bude schvaľovacia schôdza veriteľov, na ktorej budú o prijatí reštrukturalizačného plánu rozhodovať a hlasovať samotní veritelia spoločnosti Arca Capital Slovakia. Pôvodný plán na reštrukturalizáciu spoločnosti veriteľský výbor koncom septembra odmietol a vrátil na prepracovanie.



Schvaľovaciu schôdzu veriteľov zvoláva reštrukturalizačný správca prostredníctvom oznámenia v obchodnom vestníku. Schôdza veriteľov sa musí uskutočniť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď bol správca požiadaný zo strany veriteľského výboru o zvolanie schôdze veriteľov. Arca Capital Slovakia očakáva, že schvaľovacia schôdza veriteľov sa uskutoční na konci novembra 2021.



Skupina Arca sa do finančných problémov dostala vlani v lete a za ich príčinu označila pandémiu nového koronavírusu. Koncom septembra predstavila v českom insolvenčnom konaní pred pražským súdom podmienky svojej reštrukturalizácie aj Arca Investments. Tá ráta s presunom väčšiny majetku pod novovzniknutú českú firmu a s uspokojením veriteľov vo výške 50 % ich pohľadávok.