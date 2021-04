Verizon Communications zaznamenal v 1. štvrťroku nárast zisku a tržieb

New York 21. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Verizon Communications zaznamenala v uplynulom 1. štvrťroku 2021 nárast zisku a tržieb, aj keď stratila časť predplatiteľov.



Najväčšia telekomunikačná spoločnosť v USA v stredu uviedla, že jej zisk sa za tri mesiace do konca marca 2021 zvýšil na 5,38 miliardy USD (4,46 miliardy eur), čo predstavuje 1,27 USD na akciu, zo 4,29 miliardy USD alebo 1 USD/akcia v 1. štvrťroku minulého roka.



Upravený zisk na akciu stúpol na 1,31 USD z vlaňajších 1,26 USD/akcia. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, pritom očakávali zisk 1,29 USD na akciu.



Tržby Verizon Communications v období január-marec 2021 vzrástli o 4 % na 32,87 miliardy USD z vlaňajších 31,61 miliardy USD, zatiaľ čo analytici predpovedali Verizonu tržby 32,46 miliardy USD.



Verizon Communications však počas 1. štvrťroka stratil 178.000 predplatiteľov. Dôvodom bola intenzívnejšia konkurencia spoločností T-Mobile US a AT&T s cieľom prilákať zákazníkov.



(1 EUR = 1,2051 USD)