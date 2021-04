Verizon podpísal v Británii kontrakt na vybudovanie súkromnej 5G siete

Londýn 1. apríla (TASR) - Verizon Communications, jedna z najväčších amerických telekomunikačných spoločností, vo štvrtok podpísal svoj prvý súkromný kontrakt 5G v Európe so spoločnosťou Associated British Ports (ABP) na vybudovanie mobilnej siete novej generácie v prístave Southampton.



Southampton na južnom pobreží Anglicka je jedným z najväčších prístavov pre trajekty na prevoz áut aj okružné plavby. Ročne vybaví zhruba 900.000 automobilov a milióny cestujúcich. Stane sa tiež prvým pevninským prístavom v Británii, ktorý bude mať súkromnú 5G sieť.



Verizon vlani v októbri uzavrel dohody so spoločnosťami Microsoft a Nokia o súkromných 5G sieťach. Na medzinárodných trhoch, kde Verizon nemá vlastné zastúpenie, spolupracuje s Nokiou na budovaní súkromných sietí pre výrobné a logistické firmy.



Súkromné siete 5G umožnia firmám vyhnúť sa "tlačenici" s ostatnými vo verejnej sieti a umožnia im využívať dátovo náročné aplikácie na zvýšenie produktivity, ako sú rozšírená realita a strojové učenie.



Nová technológia pomôže prístavu využívať tzv. analýzy v reálnom čase, sledovanie majetku, autonómne riadené vozidlá a monitorovanie bezpečnosti.