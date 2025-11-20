< sekcia Ekonomika
Verizon prepustí vyše 13.000 zamestnancov v rámci reštrukturalizácie
Spoločnosť začne vo štvrtok informovať zamestnancov, že ich pozície sú ovplyvnené najväčším prepúšťaním v histórii firmy.
Autor TASR
New York 20. novembra (TASR) - Verizon Communications, najväčšia telekomunikačná spoločnosť v USA, vo štvrtok oznámila, že zruší viac ako 13.000 pracovných miest v rámci reštrukturalizácie, ktorej cieľom je znížiť náklady. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Yahoo.
Spoločnosť začne vo štvrtok informovať zamestnancov, že ich pozície sú ovplyvnené najväčším prepúšťaním v histórii spoločnosti, informoval denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na e-mail, ktorý generálny riaditeľ Dan Schulman poslal zamestnancom. V správe pre zamestnancov uviedol, že spoločnosť zníži počet pracovných miest v celej organizácii o viac ako 13.000 a výrazne zredukuje náklady na externú pracovnú silu a iné externé pracovné náklady.
„Naša súčasná štruktúra nákladov obmedzuje našu schopnosť výrazne investovať do našej hodnotovej ponuky pre zákazníkov,“ napísal Schulman v e-maile s tým, že spoločnosť musí zjednodušiť svoju prevádzku, aby znovu získala vedúce postavenie na americkom trhu.
Verizon plánuje tiež premeniť 179 maloobchodných prevádzok vo vlastníctve spoločnosti na franšízové a zatvoriť jednu predajňu. Schulman uviedol, že Verizon zriaďuje fond vo výške 20 miliónov USD (17,27 milióna eur) na pomoc prepusteným zamestnancom so zmenou kariéry, aby sa zamerali na „príležitosti a potrebné zručnosti vo veku umelej inteligencie“. Dodal, že redukcia pracovných miest nie je výsledkom používania umelej inteligencie.
Verizon čelí rastúcemu tlaku na trhu pre obavy z klesajúceho počtu nových zákazníkov, keďže konkurenti ponúkajú lacnejšie programy a do boja o klientov sa zapájajú aj kábloví operátori. Spoločnosť v 3. štvrťroku 2025 získala iba 44.000 nových mesačných predplatiteľov bezdrôtových služieb, zatiaľ čo konkurenčný T-Mobile prilákal viac ako jeden milión nových predplatiteľov.
Verizon mal na konci roka 2024 približne 100.000 zamestnancov. Telekomunikačná spoločnosť za predchádzajúce tri roky zrušila takmer 20.000 pracovných miest.
Verizon minul 52 miliárd USD na získanie kľúčového bezdrôtového stredopásmového spektra v aukcii v roku 2021 na posilnenie svojej 5G siete. A minulý rok uzavrel dohodu o akvizícii spoločnosti Frontier Communications za 20 miliárd USD a zaplatil 6 miliárd USD za akvizíciu poskytovateľa predplatených mobilných telefónov TracFone Wireless.
(1 EUR = 1,1583 USD)
Spoločnosť začne vo štvrtok informovať zamestnancov, že ich pozície sú ovplyvnené najväčším prepúšťaním v histórii spoločnosti, informoval denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na e-mail, ktorý generálny riaditeľ Dan Schulman poslal zamestnancom. V správe pre zamestnancov uviedol, že spoločnosť zníži počet pracovných miest v celej organizácii o viac ako 13.000 a výrazne zredukuje náklady na externú pracovnú silu a iné externé pracovné náklady.
„Naša súčasná štruktúra nákladov obmedzuje našu schopnosť výrazne investovať do našej hodnotovej ponuky pre zákazníkov,“ napísal Schulman v e-maile s tým, že spoločnosť musí zjednodušiť svoju prevádzku, aby znovu získala vedúce postavenie na americkom trhu.
Verizon plánuje tiež premeniť 179 maloobchodných prevádzok vo vlastníctve spoločnosti na franšízové a zatvoriť jednu predajňu. Schulman uviedol, že Verizon zriaďuje fond vo výške 20 miliónov USD (17,27 milióna eur) na pomoc prepusteným zamestnancom so zmenou kariéry, aby sa zamerali na „príležitosti a potrebné zručnosti vo veku umelej inteligencie“. Dodal, že redukcia pracovných miest nie je výsledkom používania umelej inteligencie.
Verizon čelí rastúcemu tlaku na trhu pre obavy z klesajúceho počtu nových zákazníkov, keďže konkurenti ponúkajú lacnejšie programy a do boja o klientov sa zapájajú aj kábloví operátori. Spoločnosť v 3. štvrťroku 2025 získala iba 44.000 nových mesačných predplatiteľov bezdrôtových služieb, zatiaľ čo konkurenčný T-Mobile prilákal viac ako jeden milión nových predplatiteľov.
Verizon mal na konci roka 2024 približne 100.000 zamestnancov. Telekomunikačná spoločnosť za predchádzajúce tri roky zrušila takmer 20.000 pracovných miest.
Verizon minul 52 miliárd USD na získanie kľúčového bezdrôtového stredopásmového spektra v aukcii v roku 2021 na posilnenie svojej 5G siete. A minulý rok uzavrel dohodu o akvizícii spoločnosti Frontier Communications za 20 miliárd USD a zaplatil 6 miliárd USD za akvizíciu poskytovateľa predplatených mobilných telefónov TracFone Wireless.
(1 EUR = 1,1583 USD)