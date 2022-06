Versaco bude v Hnúšti rozširovať výrobu, investovať chce 7 mil. eur

Hnúšťa 11. júna (TASR) – Výrobca autopríslušenstva Versaco chce v priemyselnom parku v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota rozšíriť svoju výrobu. Preinvestovať plánuje najmenej sedem miliónov eur, vďaka čomu by malo vo firme vzniknúť vyše 20 nových pracovných miest. Ako TASR informoval primátor mesta Roman Lebeda, predaj nových pozemkov spoločnosti na tento účel odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.



Spoločnosť Versaco, ktorá sa do Hnúšte z Rimavskej Soboty presťahovala v roku 2016, v súčasnosti zamestnáva 65 ľudí. "Kúpa pozemkov nám umožní strategicky naplánovať ďalšie aktivity spoločnosti a postaviť na týchto pozemkoch skladovo-výrobnú halu. Veríme, že tento rok sa nám podarí zavŕšiť kúpu pozemkov a následne by sme hneď chceli začať s plánovaním rozšírenia výroby," uviedol riaditeľ firmy Erik Gál.



Samospráva iniciatívu spoločnosti víta a tvrdí, že pre vznikajúci štátny priemyselný park v neďalekej Rimavskej Sobote je pre mesto náročné získať veľkého investora. "My teda môžeme byť priemyselným parkom, ktorý bude ponúkať miesta subdodávateľom tohto veľkého priemyselného parku," skonštatoval Lebeda.



Priemyselná zóna v Hnúšti vznikla v časti areálu niekdajších Slovenských lučobných závodov a firmy Technická guma, samospráva sa ho snaží ďalej rozširovať a pripravovať pre nových záujemcov. "V roku 2019 sme vďaka dotácii ministerstva hospodárstva nadobudli ďalšie priestory, ktoré sa snažíme revitalizovať. Uvažujeme s rozšírením zóny o ďalšie štyri hektáre," ozrejmil konateľ Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa Miroslav Porubiak. Najväčším zamestnávateľom v priemyselnej zóne je spoločnosť Yura, kde pracuje približne 650 ľudí.