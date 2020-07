Vestagerová: EK posúdi rozsudok o zdaňovaní Apple a zváži ďalšie kroky

Brusel/Luxemburg 15. júla (TASR) - Európska komisia (EK) dôkladne preskúma stredajší rozsudok Všeobecného súdu EÚ a zváži ďalšie možné kroky. Uviedla to výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, v nadväznosti na rozhodnutie súdu, že spoločnosť Apple v Írsku nemusí doplatiť na daniach rekordných 13 miliárd eur.



Vestagerová pripomenula, že prvostupňový súd EÚ zrušil rozhodnutie EK z augusta 2016, podľa ktorého Írsko poskytlo spoločnosti Apple nezákonnú štátnu pomoc prostredníctvom selektívnych daňových úľav. Komisia napadla dve daňové rozhodnutia vydané Írskom v prospech spoločnosti Apple, ktoré určovali zdaniteľný zisk dvoch írskych dcérskych spoločností Apple v Írsku medzi rokmi 1991 a 2015. Exekutíva EÚ tvrdí, že na základe týchto rozhodnutí spoločnosť Apple so sídlom v Írsku v roku 2011 zaznamenala európske zisky vo výške okolo 16 miliárd eur, ale podľa podmienok írskeho daňového rozhodnutia odviedla dane len vo výške približne 50 miliónov eur.



"Komisia aj naďalej stojí za svojím cieľom, aby všetky spoločnosti platili spravodlivý podiel na daniach. Ak členské štáty poskytnú určitým nadnárodným spoločnostiam daňové výhody, ktoré nie sú k dispozícii ich konkurentom, poškodzuje to spravodlivú hospodársku súťaž v EÚ. Zároveň to pripravuje verejnú peňaženku a občanov o finančné prostriedky na veľmi potrebné investície - ide o potreby, ktoré sú v čase kríz ešte naliehavejšie," opísala situáciu Vestagerová v správe pre médiá.



Komisárka upozornila, že v predchádzajúcich rozsudkoch týkajúcich sa nevhodných daňových režimov pre spoločnosti Fiat v Luxemburgu a Starbucks v Holandsku dal Všeobecný súd EÚ za pravdu eurokomisii a potvrdil, že zatiaľ čo členské štáty majú výlučnú právomoc rozhodovať o svojich zákonoch týkajúcich sa priameho zdanenia, musia tak urobiť v súlade s právom EÚ vrátane pravidiel o poskytovaní štátnej pomoci.



Podľa jej slov sa Európska komisia bude aj naďalej zaoberať agresívnymi opatreniami v oblasti daňového plánovania a overovať, či sú v súlade s pravidlami o štátnej pomoci a či nedošlo k nezákonným štátnym zásahom.



