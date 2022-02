Vestagerová: Zastavenie Nord Stream 2 nemá vplyv na ceny plynu

Brusel/Berlín 23. februára (TASR) - Rozhodnutie Nemecka pozastaviť na neurčito projekt plynovodu Nord Stream 2 ruskej spoločnosti Gazprom nemá vplyv na ceny plynu v Európskej únii (EÚ). Uviedla to v stredu podpredsedníčka Európskej komisie Margrethe Vestagerová.



Pripomenula, že cez plynovod Nord Stream 2 sa plyn nedodával. Zastavený bol proces jeho schvaľovania, ktoré je potrebné pre uvedenie plynovodu do prevádzky. To znamená, že zastavenie schvaľovacieho procesu nemôže mať žiadny vplyv na ceny plynu, uviedla Vestagerová na tlačovej konferencii.



"Stojíme plne pri nemeckých úradoch," dodala.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck zase povedal, že Nemecko dokáže pokryť svoje energetické potreby aj bez ruského plynu. „Áno, môže,“ odpovedal Habeck na otázku vo verejnoprávnom rozhlase, či by sa najväčšia európska ekonomika mohla zaobísť bez zemného plynu z Ruska, v súčasnosti jeho najväčšieho dodávateľa.



Ale upozornil zároveň, že úplné odrezanie sa od ruského plynu by zanechalo veľkú dieru na trhu, ktorá by v prvom rade „vyhnala ceny vyššie“.



Nemecké energetické požiadavky by však mohli byť "kompenzované" inými zdrojmi energie a dodávateľmi, vrátane urýchlenia tlaku na obnoviteľné zdroje, dodal Habeck zo Strany zelených.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok (22.2.) oznámil, že vláda pozastavuje schválenie kontroverzného plynovodu Nord Stream 2 v dôsledku rastúceho napätia na Ukrajine.



Plynovod Nord Stream 2, ktorý bol dokončený, no nemá licenciu na prevádzku od nemeckých regulačných úradov, by zvýšil závislosť Nemecka od Ruska v oblasti plynu na 70 % jeho celkovej spotreby.



Projekt podporovala predchádzajúca kancelárka Angela Merkelová, ktorá odišla z funkcie koncom minulého roka, ako aj jej nástupca Scholz - až do súčasnej krízy.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.