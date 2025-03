Veterinári nariadili kontrolu chovov na slintačku pri Maďarsku

Bratislava 11. marca (TASR) - Na Slovensku zatiaľ Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) nezaznamenala podozrenie na slintačku a krívačku, no preventívne nariadila klinické prehliadky chovov vnímavých zvierat a prípadné odbery vzoriek v reštrikčnom pásme desať kilometrov od ohniska v Maďarsku v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Mimo tohto územia budú chovy zvierat vnímavých na ochorenie kontrolované v päťkilometrovom pásme od hraníc s Maďarskou republikou. Informovala o tom ŠVPS na svojej internetovej stránke.



V rámci klinických prehliadok bude vykonaná aj kontrola čistenia a dezinfekcie priestorov a dopravných prostriedkov, aktivácia dezinfekčných brodov a kontrola vstupu osôb. Ide približne o 230 obcí.



V reštrikčnej desaťkilometrovej zóne je podľa aktualizovaných počtov registrovaných chovov evidovaných deväť chovov hovädzieho dobytka, 18 chovov ošípaných, štyri chovy oviec a šesť chovov kôz.



Veterinári vyhlásili aj opatrenia pre užívateľov poľovných revírov v ohrozených oblastiach. K tým patrí aj zákaz vykonávania všetkých poľovníckych aktivít v revíri, ako je lov zveri, vykonávanie výcviku a skúšok poľovných psov, voľný pohyb psov či akcií spojených s hromadnou účasťou osôb v revíri.



Zakázaný je tiež odchyt zveri a jej premiestňovanie mimo poľovného revíra, uvádzanie zveriny na trh, zazverovanie poľovného revíru dovozom odchytenej poľovnej zveri vrátane zveri pochádzajúcej z mimo reštrikčného pásma, alebo aj zákaz premiestňovania uhynutej zveri a jej zvyškov vrátane zhodov z parohatej zveri mimo poľovného revíra.



Poľovnícke organizácie majú povinnosť informovať všetkých svojich členov o vydaných opatreniach a tiež o príznakoch slintačky a krívačky. Musia tiež zabezpečiť denné sledovanie zdravotného stavu zveri s minimalizovaným stupňom vyrušovania zveri, ale napríklad aj nahlásenie nájdených kadáverov alebo ich zvyškov z raticovej zveri regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá rozhodne o spôsobe ich neškodného odstránenia.



Hlavný veterinárny lekár Maďarska informoval o potvrdení výskytu ohniska slintačky a krívačky v chove hovädzieho dobytka pri obci Kisbajcs, približne dva kilometre od hranice so Slovenskou republikou, v piatok (7. 3.). Od tohto dátumu sa začali vykonávať na hraniciach s Maďarskom kontroly dopravných prostriedkov na hraničných priechodoch v Rusovciach, Medveďove a Komárne. Doteraz bolo skontrolovaných 183 vozidiel bez zistenia nedostatkov alebo neprimeraného rizika z pohľadu šírenia slintačky a krívačky. Kontroly vozidiel budú pokračovať minimálne do utorka do 18.00 h.